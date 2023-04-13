郭正亮斷言2024只有「他」才能團結台灣！爆賴清德致命點：太狠

▲郭正亮。（圖／資料照）



實習記者林郁婷／綜合報導

2024總統大選各黨該派誰出征，外界爭論不休，目前僅民進黨確定由主席賴清德來角逐，而國民黨雖還尚未定調，但新北市長侯友宜呼聲最高。對此，前立委郭正亮也在節目中直言，與賴清德相比，侯友宜才是未來最有可能團結台灣的總統。

郭正亮昨（12）日在節目《下班瀚你聊》中表示，侯友宜目前在國民黨內的民調就是比別人高，「依候選人的條件去判斷他的民調，這沒有必然性」，不能只看候選人的條件，而忽略以前做過的事，侯友宜民調這麼高有兩個原因，一是有實打實的政績，二是他從來沒罵過人，「這在政治人物中很罕見。」

郭正亮也針對國際情勢作分析，「只要美中關係有所緩和，對侯友宜就非常有利」，因為藍綠政黨對中國的路線不會有明確劃分，而侯友宜有空間可以伸縮，能讓外界覺得和中國的關係不會再繼續緊張，「淺綠也會被吸過去。」主持人黃暐瀚則表示贊同，「侯友宜是國民黨中非常本土的政治人物，民進黨會對他有包容感」。

▲侯友宜、賴清德。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德臉書）

對於民進黨主席賴清德，郭正亮則指出，民進黨新潮流派系有兩個「南霸天」陳菊和賴清德，但官員幾乎都是從陳菊系統出來，「賴清德的人脈有很大的問題」，可說是新潮流裡冰清玉潔的小孤鳥，並且幾乎以教授為主，缺乏政治經驗；此外，「賴清德做事太狠」，最明顯的例子像是，學倫案後更生人不能選黨公職，「侯友宜絕對不可能做這種事，因此最有可能團結台灣總統還是侯友宜。」

最後他總結，侯友宜每天都在說別人的好話，就連中廣董事長趙少康都說他沒有口才問題，「在群眾場的口才比大家想像得好，很有一套」，綜合以上優勢，2024既能獲得中間選民認可，又能讓兩岸關係和緩，且讓各方陣營都點頭的人只有侯友宜。