叫車「深夜服務」金髮妹羞爆！司機脫褲影片瘋傳　英警方出動逮人

▲英國男性司機在車內脫褲與女子暗夜獨處。(圖/翻攝自推特@LozzaFox,下同)

記者張寧倢/編譯

英國一名37歲私人計程車司機9日晚間被目擊民眾拍到,他坐在後座脫下褲子,和一名金髮女性乘客獨處,發現有人錄影後司機趕緊穿上長褲,一邊道歉、一邊走回駕駛座,開車揚長而去。警方在網路上發現這段影片後已經將男子逮捕,並提出指控。

Find this man. Shame on those who allowed a young woman to get into this rapists @UberUK without someone to make sure she got home safe.



There's a reason @UberUK are so cheap. Don't let your daughters travel in one at night. pic.twitter.com/npgM41Tr1h