本土猴痘已爆18例分布8縣市！疫苗第2階段預約破2萬　剩3成名額可搶





▲猴痘疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內爆本土猴痘疫情，疫苗瘋搶，疾管署第二階段猴痘疫苗開放3萬名額，10日下午開放登記，疾管署今（12）日公布最新統計，至中午12時為止，累積登記2萬0,107人萬人，預約率已經逼近7成，剩餘不到1萬名額。

疾病管制署昨（11）日公布國內再增2起本土猴痘病例，我國自去(2022)年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診25例病例，其中本土猴痘個案已經有18例，分布為台北市5例、新北市4例、高雄市3例、新竹縣2例，宜蘭縣、苗栗縣、新竹市、雲林縣各1例。

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疾管署統計，截至4月10日共計完成2,052人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種30人及暴露前預防(PrEP)接種2,022人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種1,961人。

疾管署表示，自10日下午2時起，已開放第二階段猴痘疫苗接種意願登記，接種合作醫院也增加至50家，針對民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險行為」者，可於每周一至周五上午9時至下午5時(周末及例假日不開放)，至該署「猴痘疫苗接種意願登記平臺」登記接種暴露前預防(PrEP)疫苗，及選擇欲前往接種之醫院。

開放登記第三天，疾管署公布最新統計，至今(4/12)日中午12時，完成接種意願登記之民眾為20,107人，逼近7成名額已經預約，剩下不到1萬、約3成名額。

疾管署提醒，系統將依據民眾登記順序與所選擇醫院可提供接種名額，依序寄送電子郵件通知民眾可至所選擇的接種醫院進行門診預約掛號。請民眾於收到預約掛號通知後，至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗。