陸在安理會暗批美：利用武器出口干涉他國內政

▲陸常駐聯合國副代表耿爽。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸常駐聯合國副代表耿爽10日在安理會武器裝備出口問題公開辯論會上暗批美國，他表示，中方呼籲各國，特別是軍事大國，履行自身國際義務，採取負責任的武器出口政策，停止利用武器出口干涉他國內政。

根據《新華社》報導，耿爽提到，某個軍事大國實行鬆散的武器出口管理制度，長期向非國家行為體轉讓軍品，「2022年該國武器出口總額佔全球的近40%，可謂一家獨大。該國對外開展核潛艇合作，轉讓武器級高濃鈾。該國背棄在外交公報中所作承諾，挑戰他國主權，縱容分裂勢力，不斷升級軍售。凡此種種，無一不是在製造對立，輸出動盪，推進地緣戰略，挑動緊張局勢，必須加以抵制。」

耿爽強調，要高度關注武器裝備出口對衝突本身和衝突後局勢的影響。常規武器持續非法流入戰亂衝突地區無異於火上澆油，只會導致戰事日益加劇，問題延宕難解，「阿富汗和伊拉克發生的慘劇說明，必須以更負責的態度處理向衝突地區輸入武器問題，特別是應切實執行最終用戶和最終用途證明制度。」

耿爽還說，中方在武器出口方面一向採取慎重、負責態度，只與主權國家開展常規軍貿合作，不向非國家行為體提供武器。中方願與國際社會一道，繼續為建設一個持久和平、普遍安全的世界，為推動構建人類命運共同體而不懈努力。