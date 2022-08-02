中國駐聯合國代表「送各國摺扇」　稱：緊張局勢「有必要降降溫」

▲張軍向各國代表發送摺扇，扇面上寫著「上善若水」。（圖／翻攝中國常駐聯合國代表團官網）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸8月輪值聯合國安理會主席，大陸常駐聯合國代表張軍1日在記者會上向各國常駐代表發送了摺扇，並特別表示，「當前的國際緊張局勢也很有必要降降溫，安理會應通過冷靜理性對話尋求外交解決各類問題的方案。」

根據大陸常駐聯合國代表團官網的消息，張軍在記者會上提到，最近，熱浪席捲北半球，讓人們真切感受到氣候在變暖、地球在燃燒，大家最渴望的是降溫消暑、清涼安寧。

張軍指出，當前的國際緊張局勢也很有必要降降溫，安理會應通過冷靜理性對話尋求外交解決各類問題的方案，「我給安理會常駐代表們準備了一把中國摺扇作為紀念品，寓意就在於此。」

張軍還說，在應對氣候變化方面，中國永遠是行動派，「我和我的同事們今天都沒有打領帶，整個8月，我們還將適當調高安理會會場的空調溫度，目的就是要從自己做起，從小事做起，以實際行動為應對全球變暖出一份力。」

張軍強調，中方高度重視擔任安理會輪值主席工作，將本著負責任、建設性態度，秉持真正的多邊主義精神，加強同安理會成員和各方面的溝通協商，認真履行主席職責，推動安理會回應各方期待，加強團結合作，更好地維護世界和平、保障共同安全、應對當前挑戰。