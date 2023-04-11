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學生控搜抽屜書包　福誠高中駁斥：確有移動外套

▲▼福誠高中。（圖／翻攝Google Map）

▲福誠高中。（圖／翻攝Google Map）

文／中央社

高雄市福誠高級中學今天說，沒搜學生書包查手機，但生輔組長進班內調查時，有稍微移動學生外套；高雄市政府教育局說，後續將請校方邀學生、教師及家長討論適切使用行動載具。

台灣青年民主協會發布新聞稿說，接獲多名學生反映，質疑校方反覆違法搜查學生抽屜與書包。

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教育局告訴中央社記者，督學今天到校與學生代表、校方討論溝通，後續將督請校方依「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，邀學生、教師及家長等共同討論，以適切使用行動載具、使用者需求等，在促進學習成效同時，維持學校秩序與安全。

福誠高中表示，青民協所指案例應是發生在3月，當時生輔組長巡堂發現3名學生背對課堂教師玩手機，與教師確認後，生輔組長進入班級要求學生拿出手機。

福誠高中說，當時有一名學生把手機放進抽屜，再用外套蓋住，組長入班後先問學生是否有玩手機，但學生否認；組長要求學生移開外套，但學生不願意，組長稍微移動外套看到確有手機，就請學生交出手機，且當天放學前3名學生手機都已歸還。

福誠高中表示，校方現行手機管理規範經校務會議通過，教育局到校訪談學聯會長時，學聯會表達希望校方開放手機使用規範，參考周邊學校可在下課、午休使用。校方尊重學生意見，但須經詳細討論及校務會議修正。

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