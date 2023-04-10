「我們的命是為國家人民存在」　侯友宜千字訴說對逝去弟兄的思念

▲新北市長侯友宜。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

記者江采蓁／綜合報導

日前有媒體報導，國民黨徵召的總統提名人選，除民調外，還包括「耐不耐打」。被徵召提名呼聲最高的新北市長侯友宜當時被問是否耐打時，出身刑警的他說，一生參與無數槍戰，走過槍林彈雨，面對所有挑戰毫無畏懼。而侯友宜今（10日）也感性在臉書寫下對31年前因「陳新發案」逝去弟兄的無限思念，他強調，「我的命，是無數弟兄相挺才能存有，我們的命，是為了國家、人民而存在，這份信念，至死不渝。」

侯友宜表示，4月10號這天，是所有弟兄椎心刺骨的一天，「每年到了這個時候，我們都會用各自的方式，對你表達說不盡的懷念，李富星，我的好兄弟，你有聽見吧？我知道，你一定都知道。」他感性說道，每次聊到李富星，腦海都浮現好多回憶，他提到，李富星的離開，是我們永遠的痛，但我們會更用力，將所有關於李富星的好，牢牢記在心裡。「還記得吧，我人生第一次出國，就是跟你呢，若有來生，我們再約好一起出國，好嗎？」

侯友宜憶起，31年前，為了緝捕十大槍擊要犯陳新發，他們一起組成獵龍小組，面對犯下多起殺人、綁架、強盜的惡徒，即便沒有防彈背心，要用短槍對抗惡徒的長槍、衝鋒槍，他們仍然毫無畏懼，因為他們知道，他們除了是守護治安、打擊犯罪的第一線，他們的身後更是廣大的人民，他們的胸膛，就是人民的保護傘，他們的意志，就是守護正義的最強武器！

侯友宜提到，那年2月，為了蒐集相關情資，他們的好兄弟胡榮裕，被這名惡徒狙擊身亡，全體弟兄雖承受著錐心之痛，仍不敢慢下任何一刻腳步，希望盡速將這名惡徒繩之以法，還給社會平靜，也給離開的弟兄一個公道，「但我們萬萬沒想到，這樣的悲劇，居然再次發生。」當天，他們確認了情資，陳新發出沒在台北市首都飯店，幾個弟兄火速分頭前往，雖然逮捕惡徒刻不容緩，但身為帶隊官的他，不斷提醒大家務必小心，到齊後再一起行動，「因為，我們不能再有任何弟兄犧牲。」

侯友宜回憶，當時是下班時間，天空下著大雨，車陣水洩不通，就在他幾乎到達同時，刺耳的槍聲傳來，他不顧一切朝著聲源狂奔，看到的卻是他最害怕的畫面，頭部中彈、躺在血泊中的李富星，已經奄奄一息。他憶起，「當時兄弟們圍著你、抱著你，卻怎麼樣也止不住湧出的鮮血，等待救護車到來的那幾分鐘，是我這輩子經歷過最漫長的時間之一，即便機會再微小，我們都不想放棄，但最後，仍留不住你的生命……」

侯友宜表示，破案後，所有的弟兄以及他的內心，沒有一絲一毫喜悅，因為，有兩名弟兄再也回不來了，「但我們深深明白，自踏上從警道路的那一刻起，早已將保家衛國、守護人民的職志刻在我們的骨子裡，即便面臨生死關頭，我們也從不畏懼。」

侯友宜最後感性說道，「逝去的兄弟們，我知道，唯有扛起你們的信念，守護著你們的家人，繼續保護著我們深愛的國家、人民，讓你們的大愛能夠延續，才是唯一且最好的回報。無論在人生的哪個階段，我永遠都不會忘記，我的命，是無數弟兄相挺才能存有，我們的命，是為了國家、人民而存在，這份信念，至死不渝。」