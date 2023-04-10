　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「我們的命是為國家人民存在」　侯友宜千字訴說對逝去弟兄的思念

▲▼新北市長侯友宜。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

▲新北市長侯友宜。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

記者江采蓁／綜合報導

日前有媒體報導，國民黨徵召的總統提名人選，除民調外，還包括「耐不耐打」。被徵召提名呼聲最高的新北市長侯友宜當時被問是否耐打時，出身刑警的他說，一生參與無數槍戰，走過槍林彈雨，面對所有挑戰毫無畏懼。而侯友宜今（10日）也感性在臉書寫下對31年前因「陳新發案」逝去弟兄的無限思念，他強調，「我的命，是無數弟兄相挺才能存有，我們的命，是為了國家、人民而存在，這份信念，至死不渝。」

侯友宜表示，4月10號這天，是所有弟兄椎心刺骨的一天，「每年到了這個時候，我們都會用各自的方式，對你表達說不盡的懷念，李富星，我的好兄弟，你有聽見吧？我知道，你一定都知道。」他感性說道，每次聊到李富星，腦海都浮現好多回憶，他提到，李富星的離開，是我們永遠的痛，但我們會更用力，將所有關於李富星的好，牢牢記在心裡。「還記得吧，我人生第一次出國，就是跟你呢，若有來生，我們再約好一起出國，好嗎？」

侯友宜憶起，31年前，為了緝捕十大槍擊要犯陳新發，他們一起組成獵龍小組，面對犯下多起殺人、綁架、強盜的惡徒，即便沒有防彈背心，要用短槍對抗惡徒的長槍、衝鋒槍，他們仍然毫無畏懼，因為他們知道，他們除了是守護治安、打擊犯罪的第一線，他們的身後更是廣大的人民，他們的胸膛，就是人民的保護傘，他們的意志，就是守護正義的最強武器！

侯友宜提到，那年2月，為了蒐集相關情資，他們的好兄弟胡榮裕，被這名惡徒狙擊身亡，全體弟兄雖承受著錐心之痛，仍不敢慢下任何一刻腳步，希望盡速將這名惡徒繩之以法，還給社會平靜，也給離開的弟兄一個公道，「但我們萬萬沒想到，這樣的悲劇，居然再次發生。」當天，他們確認了情資，陳新發出沒在台北市首都飯店，幾個弟兄火速分頭前往，雖然逮捕惡徒刻不容緩，但身為帶隊官的他，不斷提醒大家務必小心，到齊後再一起行動，「因為，我們不能再有任何弟兄犧牲。」

侯友宜回憶，當時是下班時間，天空下著大雨，車陣水洩不通，就在他幾乎到達同時，刺耳的槍聲傳來，他不顧一切朝著聲源狂奔，看到的卻是他最害怕的畫面，頭部中彈、躺在血泊中的李富星，已經奄奄一息。他憶起，「當時兄弟們圍著你、抱著你，卻怎麼樣也止不住湧出的鮮血，等待救護車到來的那幾分鐘，是我這輩子經歷過最漫長的時間之一，即便機會再微小，我們都不想放棄，但最後，仍留不住你的生命……」

侯友宜表示，破案後，所有的弟兄以及他的內心，沒有一絲一毫喜悅，因為，有兩名弟兄再也回不來了，「但我們深深明白，自踏上從警道路的那一刻起，早已將保家衛國、守護人民的職志刻在我們的骨子裡，即便面臨生死關頭，我們也從不畏懼。」

侯友宜最後感性說道，「逝去的兄弟們，我知道，唯有扛起你們的信念，守護著你們的家人，繼續保護著我們深愛的國家、人民，讓你們的大愛能夠延續，才是唯一且最好的回報。無論在人生的哪個階段，我永遠都不會忘記，我的命，是無數弟兄相挺才能存有，我們的命，是為了國家、人民而存在，這份信念，至死不渝。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／新竹爆「瓦斯外洩案」！警消搶救中
李燕無預警放閃！　甜笑搭肩網秒看穿「西裝男身分」
快訊／新店特斯拉自撞！知名設計師送醫不治
快訊／下班注意！台鐵爆「死傷事故」單線行車
人妻買便當驚見詭異條狀物！　內行人羞曝：大吃一「精」
兩波冷空氣襲台！「周末最濕涼」降雨熱區曝
李坤城、林靖恩「爺孫戀」被酸爆！她感嘆：做錯什麼
老夫妻被迫住超商1個月　兒女願幫租屋但「不同住」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

譴責中國環台軍演　立院朝野明擬發表共同聲明

幕後／何時徵召？侯友宜2024「類表態」　把球丟回給朱立倫

「我們的命是為國家人民存在」　侯友宜千字訴說對逝去弟兄的思念

中共「舟山艦」主動聯繫台灣海巡艦　請託開靠近一點「擺拍」

鍾佳濱委託屏北立委初選民調　互比差距39.6個百分點

綠議員爆羅智強在高雄秘密消費　本尊回嗆反咬「這2人」

簡榮宗宣布參選立委　批賴品妤只會賣萌、不熟悉地方

馬英九再訪陸、「馬習二會」有譜？　蕭旭岑：不排除任何可能

馬英九再戰2024？　蕭旭岑：國民黨走什麼路線比誰選總統還重要

網友發文指涉蔡英文侍衛走私香菸慘了！　總統府大怒向警方報案

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

Jisoo喝茫狂Rap..泳知瘋掉喊：回家！　BLACKPINK不和傳言「覺得很好笑」

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

「爺孫戀」李坤城大腸癌病逝　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

10月大萌弟鮪魚肚+老派坐姿　媽餵寶寶餅：怎像大哥吃檳榔

台南槍擊丟包案「招魂不順」　家屬：藏鏡人沒落網不甘願

譴責中國環台軍演　立院朝野明擬發表共同聲明

幕後／何時徵召？侯友宜2024「類表態」　把球丟回給朱立倫

「我們的命是為國家人民存在」　侯友宜千字訴說對逝去弟兄的思念

中共「舟山艦」主動聯繫台灣海巡艦　請託開靠近一點「擺拍」

鍾佳濱委託屏北立委初選民調　互比差距39.6個百分點

綠議員爆羅智強在高雄秘密消費　本尊回嗆反咬「這2人」

簡榮宗宣布參選立委　批賴品妤只會賣萌、不熟悉地方

馬英九再訪陸、「馬習二會」有譜？　蕭旭岑：不排除任何可能

馬英九再戰2024？　蕭旭岑：國民黨走什麼路線比誰選總統還重要

網友發文指涉蔡英文侍衛走私香菸慘了！　總統府大怒向警方報案

「4生肖小人陷害」未來42天衰爆！屬龍被排擠、屬牛與友反目

譴責中國環台軍演　立院朝野明擬發表共同聲明

租25天！陸客「水龍頭+暖氣」24小時全開　房東接電話崩潰了

快訊／竹北生醫園區瓦斯外洩！消防關閥門「6高鐵特區住戶受影響」

羅浮高中免學費還享住宿+補助　獨招限原住民即起迄4／21受理

3次酒駕撞傷人竟敢復出！女歌手登《蒙面歌王》被罵爆　製作組急滅火

謝國城青少棒臺中市顏鉑勛完投勝　攜手桃園市同闖勝部冠軍戰

夏于喬合照張惠妹爆淚　「釣出本人親回留言」又哭了：這一生值得

快訊／新店特斯拉撞分隔島起火！名設計師送醫「搶救不治」

企業女壘將開打　台中國際壘球園區6月完工啟用

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

政治熱門新聞

中共「舟山艦」主動聯繫台灣海巡艦　請託開靠近一點「擺拍」

花蓮4聲巨響？　空軍：F-16未執行超音速試飛、低空飛行

網友發文指涉蔡英文侍衛走私香菸慘了！　總統府大怒向警方報案

軍公教年金改革　郭台銘：軍公教的苦，郭懂！選上恢復政府承諾

雄風反艦飛彈追瞄共軍　海軍FACG飛彈快艇緊急出港

馬英九訪陸、蔡英文訪美互尬！　最新政黨民調出爐

陸環台軍演威力多大？　郭正亮直言：非常接近「實戰狀態」

影／中共徐州艦、蘇州艦擾台畫面曝光　我軍宜陽軍艦、UAV監控

解放軍70架次、11艦次擾台航跡圖曝　東部外海4架殲15現蹤

中共4小時狂派59軍機、11共艦！　山東航母編隊現蹤東台灣外海

律師事務所開業50周年　蘇貞昌夫妻復刻舊照

巴拉圭選後擬跟台灣斷交？　外交部證實「大陸明顯拉攏各方候選人」

綠議員爆羅智強在高雄秘密消費　本尊回嗆反咬「這2人」

開議前夕⋯北市發言人、綠議員互槓

更多熱門

相關新聞

幕後／侯友宜2024「類參選」？　就等朱立倫幫除「被動」障礙

幕後／侯友宜2024「類參選」？　就等朱立倫幫除「被動」障礙

民進黨即將於後天（12日）正式提名副總統賴清德參加2024總統大選，國民黨目前卻只敲定徵召制，而人選、日程都未明朗，讓藍營支持者深感焦慮。只不過，礙於決定權仍牢牢握在黨主席朱立倫手上，加上新北市議會民進黨團也已磨刀霍霍，新北市長侯友宜無法正式表態的情況下，眼前只好暫時「類表態」，盼以此緩和支持者的焦慮感。

藍總統人選 「誰能整合非綠」列考量　侯友宜這樣說

藍總統人選 「誰能整合非綠」列考量　侯友宜這樣說

郭台銘難贏侯友宜？小笠原不夠了解國民黨

郭台銘難贏侯友宜？小笠原不夠了解國民黨

只敢尊重卻不喊「支持」九二共識？　侯友宜仍不願回應

只敢尊重卻不喊「支持」九二共識？　侯友宜仍不願回應

新北部大開學　侯友宜盼原民文化永續傳承

新北部大開學　侯友宜盼原民文化永續傳承

關鍵字：

侯友宜陳新發李富星胡榮裕

讀者迴響

熱門新聞

李坤城ICU插管「1現實原因」迎娶小40歲女友

林靖恩「有家的感覺」早就求嫁李坤城！

「爺孫戀」李坤城過世　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

吳慷仁拍戲到一半「突喊暫停」！

快訊／《五福星撞鬼》吳耀漢離世！

砸10萬拍婚紗遭畫成皮卡丘！新娘收退款氣炸

快訊／陳零九遇追撞車禍！　當場「噴血毀容」急送醫...親曝最新狀況

4歲女童泳池玩水遭吸進排水口！送醫不治

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

鳳梨道歉了！首揭「19歲犯案前科」　撤影片原因曝

勞保繳24年　過世一毛都領不到？

他抱怨夜市播玖壹壹歌：品味真的差！　釣出健志神回應

快訊／Selina公開寶寶性別　曝光4個月大孕肚美成這樣！

「這5組保健食品」不要一起吃　效果大打折！

台南角頭創菲黑幫帝國！4大事業年收4億　

更多

最夯影音

更多
采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟
告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面