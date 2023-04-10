妳抽中股票！Line群「老師」通知　南投婦150萬積蓄險泡湯

▲婦人險掉入Line群組投資陷阱，中興警方與台銀行員聯手阻詐。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

68歲張姓婦人加入某Line股票投資群組，聽信「老師」通知她抽到某公司股票2張，於是到台灣銀行中興新村分行臨櫃提領150萬；行員察覺有異通報中興派出所，員警接獲通報後火速到場了解，破解詐騙集團伎倆，成功保住婦人積蓄。

中興警分局指出，中興派出所6日接獲轄區台灣銀行通報，有名婦人打算提領大筆款項；余姓行員詢問婦人原因，她說要買股票，覺得有異，女警梁莉捐立即趕往現場。

經梁莉捐了解，這名張姓婦人大約半年前加入Line股票投資群組，最近「蔡姓老師」通知她抽到某公司股票2張，一張要66萬元，還有另一張不知名股票要12萬元，總計要144萬元，因此要提領150萬給對方；梁莉捐耐心解說此為詐騙集團慣用的詐騙手法，並提供民眾受詐騙之真實案例後，張婦終於恍然大悟，對員警及行員的及時阻詐非常感激。

中興分局長侯興龍表示，民眾應掌握三不政策以遠離投資詐騙：不聽信來源不明資訊、不加可疑投資群組、不使用有疑慮之保證獲利APP與投資平台網站，只要撥打官方提供電話就會發現是騙局；有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線即時查證，保持懷疑並「主動查證」，才能避免掉入詐騙陷阱。