補助學技能還領獎勵金　產業新尖兵計畫助青年接軌職場

▲31歲黃姿勳（右一）認為產業新尖兵計畫課程與學習獎勵金讓她有追逐夢想的勇氣，雲嘉南分署的「產業新尖兵計畫」課程，歡迎青年報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



幫助青年就業！勞動部力推「產業新尖兵計畫」，提供青年符合重點產業的職訓課程，學費不僅有補助，參訓期間還加碼提供「學習獎勵金」，今年上半年雲嘉南地區規劃近20門超夯課程已陸續開班，歡迎待業青年參加，成為產業新尖兵。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，針對15-29歲本國籍待業青年，產業新尖兵計畫課程以政府重點推動的數位資訊、綠能科技、工業機械、電子電機與國際行銷企劃五大領域為主，幫助青年累積專業技能，學成後還會有就業媒合課程或企業媒合會，藉此提高學員就業率，引導進入具發展前景的新興產業。

劉邦棟說，產業新尖兵計畫課程訓練費用政府有補助，上限最高10萬元，另勞動部還加碼提供每月8000元的學習獎勵金，最長可領一年，最高領96000元，鼓勵青年民眾踴躍參訓學技能，順利接軌職場。

31歲畢業於企管系的黃姿勳曾擔任知名購物網站PM多年，因工作常接觸到網頁設計，加上從小對設計很有興趣，偶然看到產業新尖兵計畫「全端工程師就業養成班」課程，就毅然辭職投入課程，從基礎網站規劃、網頁設計與建置學起，希望未來朝網路前端工程師領域發展。

「讓我更有追逐夢想的勇氣」，黃姿勳說，產業新尖兵課程不僅學費補助，還有學習獎勵金可領，能讓沒有經濟基礎的年輕人在短期提升職能，且課程紮實又符合產業趨勢，為未來就業做好準備。

目前雲嘉南地區上半年推出近20門該計畫課程，超過500個受訓機會，包括「封測產業人才培育班」、「半導體製程與封裝人才培訓班」、「AIoT、Big_Data、FinTech跨領域人才培訓班」、「數位轉型、AI數位行銷與ESG應用實務班」、「網路資安工程師國際雙證養成班」、「機電整合暨機器人工程師認證班」與「ESG企業永續發展碳中和人才培訓班」等，現都陸續開課中，詳情可洽(06)698-5945轉1423，或上官網(https://elite.taiwanjobs.gov.tw/)查詢與報名。