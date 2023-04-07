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韓系型男「火車打翻飲料」裝沒事躲女友後面　善心阿伯蹲下幫忙擦

▲▼韓系型男「火車上打翻飲料」裝沒事躲女友後面　善心阿伯蹲下幫忙擦。（圖／翻攝爆料公社） 

▲原PO看到一名男子在火車上打翻飲料卻裝沒事，感到非常生氣。（圖／翻攝爆料公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「完全沒要處理欸！」一名網友表示，她7日搭乘台鐵時，車廂內一名留著韓系髮型的男子將飲料打翻，當場濺到她的下半身及鞋子。然而，該名男子除了不清理地板之外，還退到女友身後裝沒事，讓路過的乘客踩來踩去將地板弄髒，最後是一名好心的阿伯出來清，將現場處理乾淨。

該名女網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，她7日搭乘台鐵時，旁邊的男生突然將飲料打翻，潑到她的身上卻沒有半句道歉，只裝沒事看了看就躲到廁所去滑手機，完全沒要處理，也沒有要通知清潔人員。

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▲▼韓系型男「火車上打翻飲料」裝沒事躲女友後面　善心阿伯蹲下幫忙擦。（圖／翻攝爆料公社）

▲原PO全文如上。（圖／翻攝爆料公社）

原PO說，該名男子躲到廁所後又躲到女性友人的身後，什麼都不做也不說，靜靜看著大家踩來踩去，一副擔心飲料流到他自己那邊，「還是另一個好心大伯幫忙用的，真不知道你長這麼大怎麼有辦法那麼不負責任...前面那個女孩加油吧，妳男友還是朋友的出事就只會躲在妳背後」。

網友看完紛紛留言，「如果是我，我會叫他給我擦」、「一杯灑在地板的飲料都擔當不起，還能幹嘛」、「給我遇到真的砲到死」、「看起來是年輕妹妹喜歡的韓系帥哥類型」、「一杯飲料看清一個人的素養」、「不是什麼大事，但是丟著不處理就是大事」、「好沒公德心，我是他朋友的話一定會覺得很丟臉」。

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