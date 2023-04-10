抗繳6萬餘元酒駕罰鍰　他喊「一事不二罰」聽到下場秒熄火

▲新北1名陳姓男子（左）酒駕肇事被起訴，想以「一事不二罰」抗繳6萬7500元罰鍰被打臉。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名陳姓男子去年（2022年）酒後騎機車上路撞轎車，因酒測值高達1.01，不僅被起訴涉犯公共危險罪嫌，行政責任部分還被裁罰6萬餘元罰鍰、移送行政執行署新北分署強制執行，陳男到案聲稱未收到裁決書，新北分署要他現場簽名比對字跡，拆穿他的謊言，並告知他刑案判決定讞前不能用「一事不二罰」當成賴帳理由，不繳罰鍰就查封房產，陳男立刻掏現金付清結案。

新北分署表示，依《行政罰法》規定，同一個違規行為若同時觸犯刑事法令與行政法令，以刑罰優先，在刑罰涵蓋範圍內，行政罰不能重複處罰，以本案陳男為例，若他未來被判處罰金或拘役、徒刑得易科罰金定讞，且刑罰執行罰金金額高於本案罰鍰，將由裁罰陳男的新北市府交通事件裁決處全額退還陳男已繳罰鍰，但刑罰金額低於罰鍰時，僅會將刑罰金額退還陳男。

現年59歲的陳男擔任工廠機械操作員，去年（2022年）11月28日，他在家和朋友喝高粱酒到凌晨，天亮6點多從新北市樹林區住處騎機車出門上班，途經土城區亞洲路擦撞1輛轎車，幸無人員傷亡，但處理警員做酒測發現，陳男呼氣酒精濃度高達每公升1.01毫克。

陳男被新北地檢署依公共危險罪嫌起訴，由新北地院審理中。陳男酒駕行政責任另經新北市府交通事件裁決處裁罰6萬7500元，今年（2023年）2月移送新北分署強制執行，陳男被新北分署通知若不主動繳納將查封名下房產，日前急忙到新北分署說未收到裁決書、強制執行不合法。

承辦書記官要陳男在白紙上簽名，目視比對裁決書送達證明的簽名筆跡，當場拆穿陳男親自簽收裁決書卻說謊，陳男見狀改稱刑案已被起訴，不應再被裁罰，否則違反「一事不二罰」原則，書記官查明陳男酒駕肇事一審尚未判決，告訴陳男刑案判決定讞前，不能用「一事不二罰」當成賴帳理由，若拒不繳納，就查封房產。

陳男一聽不得了，立刻掏現金付清罰鍰，新北分署提醒他日後刑罰執行完畢，可向交裁處申請退還全部或部分已繳罰鍰，同時呼籲民眾切勿酒(毒)駕，以免害人害己，若被裁罰，應自動繳納或辦理分期付款，否則將被強制執行。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。