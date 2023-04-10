媽吐一句！醫震驚「你怎這麼壞」　5歲童快哭了

▲醫師說，和孩子相處跟大人不太一樣，「有時我們認為很輕鬆的話，卻會重重地壓在他們幼小的心靈上。」（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

小兒科醫師林智葳看診時，聽到一名媽媽提到「5歲小孩吃藥會吐出來」，他震驚對男童說「你怎麽會這麽壞」，見對方稍微快哭，自己感到非常後悔，事後親自打電話給母子倆。

「早上在診間無意說出了讓自己極度後悔的話！」林智葳9日在臉書指出，「一個5歲男孩的媽媽，在我為她講解藥物注意事項時，突然跟我說了一句，『之前都讓他自己吃藥，倒好藥物的杯子是不透明。最近換成透明杯盒時，發現他居然會吃完藥後，再吐回杯盒裡』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智葳當下震驚問男孩媽媽，「所以之前很多次的藥物，包含抗生素療程，孩子都很可能沒有吃進去嗎？」他見孩子一臉無辜看著生氣的自己，忍不住脫口而出，「你怎麽會這麽壞」。

林智葳表示，在說出這句話後，搭配男孩稍微快哭的臉，「我就已經開始感到後悔，但由於候診人數真的太多，所以當下就此打住。下診後反覆思索檢討後，決定親自打電話給媽媽，希望幫我轉達孩子，醫生叔叔說錯話了。」他分享和男孩媽媽的對話：

媽媽：喔，他一走出診間就說，我以後會乖乖吃藥的，好像已經忘記這件事了，還是你要跟他說一下？？

醫師：好的。

（換小孩接電話後）

醫師：xx（小孩的名字），林叔叔的意思不是你就是壞孩子的，只是我跟媽媽都信任你會好好吃藥，你不可以再把藥藥故意吐出來了，知道嗎？

小孩：好的，我知道了。

林智葳提到，和孩子相處跟大人不太一樣，「有時我們認為很輕鬆的話，卻會重重地壓在他們幼小的心靈上。我們覺得沒大不了，他們可能記得一輩子。每天的診間，都是各種可貴的經驗和磨練，希望自己越來越好。」