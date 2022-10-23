發燒卻都快篩陰　醫揭3種可能

▲新冠快篩陰性有可能是其他病毒感染。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者陳俊宏／綜合報導

小兒科醫師林智葳提醒，發燒不退、新冠肺炎卻屢快篩陰性，考慮下列幾種目前都在流行的病毒，包括「腺病毒」、「呼吸道融合病毒」（RSV）和H3N2季節性A型流感。

林智葳近日在「醫心葳你Wei醫師～林智葳醫師」臉書提到，最近門診爆量，除了新冠確診病人，也觀察到許多其他病毒都伺機而動，拿各項其他病毒的快篩來幫病人檢查，中獎率都極高。

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林智葳說，第一，是燒很多天的腺病毒（Adenovirus），由於最早於人類扁桃腺被發現而得名，但除了造成典型的扁桃腺炎之外，依據不同型別，腺病毒還可能造成腸胃症狀：腹瀉、嘔吐、腹痛，眼睛症狀：雙眼發紅、結膜炎，呼吸道症狀：咳嗽、鼻水、喉嚨不舒服。

林智葳表示，腺病毒是一種大人跟小孩都會得到的常見病毒，最經典的表現是高燒多日，有些病人甚至會燒超過一個禮拜，反覆發燒對病人和醫生來說都是個不小的挑戰。

▼常見三種病毒比較。（圖／翻攝「醫心葳你Wei醫師～林智葳醫師」臉書）



林智葳指出，第二，嬰幼兒肺炎魔王RSV，最近火紅的「呼吸道融合病毒」，其實大人小孩都會被感染，只是成人因為氣管已經比較粗大，病毒感染造成的黏液與痰不會造成太大影響。

林智葳說，但對於2歲以下小孩來說，其末端支氣管都還未發育完全，所以分泌物容易造成嚴重堵塞，而讓小孩有以下症狀，包括高燒2～3天、嚴重咳嗽、咳嗽到吐、痰液極多、食欲不佳。

林智葳提到，RSV感染大人後就像一般感冒，但如果感染到2歲以下小孩，極有可能會發展成幼兒的肺炎，且通常需要住院治療；研究也同時發現，感染過RSV的小孩以後有較高機率發展為氣喘。

林智葳表示，第三，H3N2季節性A型流感，截至目前為止，疾管局公布的流感病毒株主要為H3N2，H3N2是流感病毒中比較兇的一支，其變異較快、致死率也較其他病毒株要高，流感的症狀為高燒、肌肉痠痛、咳嗽鼻水等，若有類似症狀可跟醫師討論進行快篩，並盡快投予抗病毒藥物縮短病程。

▼常見三種病毒比較。（圖／翻攝「醫心葳你Wei醫師～林智葳醫師」臉書）



林智葳指出，如何得知是哪種病毒？目前一般診所都可提供相關病毒快篩，需由醫療人員操作，但目前因為各病毒檢驗試劑用量都很大，常發生缺貨狀況。

至於有抗病毒藥物嗎？林智葳說，僅流感有抗病毒藥物可服用（1歲以上就可使用、1歲以下需經醫生評估）；腺病毒與RSV則沒有相關病毒藥物（除了腺病毒引發的嚴重角膜併發症可能需要使用外）。

酒精消毒有效嗎？林智葳寫道，75%酒精乾洗手的消毒方式僅對具有「外套膜」的病毒有效果，所以像是腺病毒、腸病毒等沒有外套膜的病毒，就必須使用次氯酸水或漂白水才可以；而流感、RSV、新冠等病毒用75%酒精就可以。

會反覆感染嗎？林智葳解釋，流感與RSV都屬於較不穩定的RNA病毒，其變異性很高，因此會有重複感染的可能（但RSV相對沒有流感這麽會突變）；而腺病毒本身擁有幾十種亞型，不同亞型都會有交叉感染的可能。

誰需要特別留意？林智葳提到，雖然病毒百花齊放，但幸運的是無論大人小孩，得了腺病毒、RSV、甚至A型流感後，其致死率與重症率都是偏低的，病程一旦走完後，大部分都可以回覆到原本的健康狀態。

林智葳提醒，但若是本身屬於慢性疾病、免疫不全、BMI過高、小於33周的早產兒等族群就要特別留意；目前僅有流感病毒有疫苗可供施打，脆弱族群建議於每年10月後盡快接種。