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覓良緣！花蓮公教人員未婚聯誼　60人參加求脫單

▲▼花蓮公教人員未婚聯誼活動在花蓮縣政府大禮堂破冰登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮公教人員未婚聯誼活動在花蓮縣政府大禮堂破冰登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府「Hi，花蓮～覓悅緣來海洋之戀二日遊」公教人員未婚聯誼2日活動，4月8日在花蓮縣政府大禮堂破冰登場，參加的未婚男女共有60人。花蓮縣徐榛蔚表示，期盼透過這項活動，每位參加人員都能「覓得良緣」。

徐榛蔚指出，許多公教人員因為平日忙於工作，而影響婚姻大事，辦理未婚聯誼活動，除了是對勞苦功高的公教人員表達誠摯的謝意與關心，更希望讓公教人員有機會可以認識適婚的對象，找到理想的情人，彼此相互扶持陪伴，進而創造美滿家庭，並祝福參加者都能尋找到美好的姻緣。

目前疫情已較為趨緩，國人結婚率已較去年提高，然如何提高國人生育率，仍是政府必須關注的課題，因此花蓮縣府人事處於今年續辧未婚聯誼活動。本次錄取參加人數共有60名，明年也將會繼續辦理，讓更多的未婚男女有機會參與。

▲▼花蓮公教人員未婚聯誼活動在花蓮縣政府大禮堂破冰登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲60名未婚男女參加「原住民部落體驗」，增進認識彼此的機會。

花蓮縣政府人事處處長曾淑芬指出，8日的未婚聯誼活動，特別嚴選化仁海堤、原住民部落及海洋公園，做為花蓮縣內公務單身人員的相遇地。活動內容包含第1天的「超萌放羊海濱漫遊」聯誼活動，以借位打卡一起完成任務；「原住民部落體驗」讓參加男女在「射箭體驗」、「搗麻糬趣」的活動中，增進認識彼此的機會；晚間則在遠雄悅來飯店進行晚會時光，在皎潔明亮的星空下觀星談心。

第2天的活動則在遠雄海洋公園舉行，包含有「歡樂設施打卡讚，共奏圓舞曲」、「偶就是愛金頭腦、帶領我們一起逃脫吧！」等聯誼活動，讓未婚俊男靓女展現自己的才能，並看見他人的優點，透過互動認識更多的新朋友、擴展生活圈。

曾處長表示，花蓮縣政府自2006年開始就辦理單身聯誼活動，每年都吸引許多單身男女報名參加，也促成許多對佳偶；每年也都選在花蓮縣內景色優美的地方舉行，希望達到促進花蓮觀光與提升結婚率的雙贏目標，期盼參與此聯誼活動的單身朋友們都能風光綺麗的花蓮如願找到共同攜手一輩子的另一半！

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