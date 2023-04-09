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水漾森林「屎水堆積」離譜景象曝　山友：領教一次就夠

▲▼位於南投嘉義交界處的水漾森林，環境相當優美。（圖／林務局嘉義林區管理處提供，下同）

▲水漾森林景色優美。（圖為資料照／林務局嘉義林區管理處提供）

圖文／CTWANT

嘉義縣阿里山的水漾森林，因景色優美，是許多民眾跟網美喜愛造訪的景點，不過近日有網友表示，他清明連假自行背帳去那，卻發現該地環境遭汙染，「屎水堆積不散，這髒亂程度比夜市還過之不及。」

原PO在臉書社團《靠北登山大小事》發文，「連假去水漾森林，腹地約為松羅湖1/3，卻被商業協作搭了8成滿的（跟永久性沒兩樣）帳篷」，平台也被商業協作搭大型工寮，當作廚房，而自己背帳只能像難民搭在角落，還要被迫吸二手菸。水漾森林屎水堆積不散。（圖／翻攝臉書《靠北登山大小事》）

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▲水漾森林屎水堆積不散。（圖／CTWANT／翻攝臉書《靠北登山大小事》）

原PO表示，「帳篷旁5公尺見寬的小水攤，也被協作拿來洗鍋碗瓢盆，生態廁所難到達且惡臭難耐，於是大家都在附近水源處就地解放，白花滿天開，照片中的屎水堆積不散，這髒亂程度比夜市還過之不及。」對於水漾森林這狀況，原PO嘆，領教一次就夠了，他一大早就收帳離開，「最近想去松羅湖，很擔心也變成這種現象，不知現在湖況如何？」

此文曝光後，網友紛紛留言「水漾森林一直是被玩爛的點，8年前去就遍地小白花跟味道」、「這已經是老問題，當政府不管事，能怎麼辦」、「還好我們在協作進入前就先去過了，真慘」、「野營好像就是這個樣子！不過滿地小白花真的很不道德」、「看完我放棄這地方了」。

據了解，水漾森林是阿里山的一座堰塞湖，在921大地震後形成，因為杉林長期泡水枯死，呈現出動人美景，因此才有水漾森林這名字，儘管海拔只有1800公尺，卻因為道路崎嶇，經常發生迷路事故，通常會從南投縣竹山鎮杉林溪森林遊樂區的仁亭登山口進入，再進入阿里山鄉，最後到水漾森林。

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