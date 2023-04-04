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生人迴避！彰化「這地區」6日深夜送肉粽　時間、路線圖曝光

▲▼新竹送肉粽，送煞現場曝光。（圖／記者陳以昇攝）

▲台灣民間習俗「送肉粽」，是怨氣最重的超渡方式。（示意圖／記者陳以昇攝）

圖文／CTWANT

彰化沿海地區民間習俗之一的「送肉粽」，又名送吊煞或送弔客，是一種民間傳統送煞儀式，在半夜會由送煞隊伍一路將大體送到河流燒化出海，過程中生人勿近，也曾有不少故事與電影翻拍流傳。有彰化網友提醒，北斗地區預計4月6日舉行送肉粽儀式，並公布送煞路線，提醒當地民眾盡量迴避。

一名網友在臉書社團「我是北斗人」發文，指彰化北斗鎮將在4月6日舉行送肉粽儀式，時間為晚間9時至11時，隊伍將從北斗鎭八德路79巷出發，途經卓醫院後，再接到台一線縱貫公路，接著一路往西螺大橋方向前進，提醒民眾在送煞時間盡量迴避，生人勿近。

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另外，原PO也分享一張送肉粽的路線圖，詳細說明送煞隊伍的行進路線，「從北斗鎮八徳路79巷79號→右轉中山路一段276號→左轉縱貫公路→直達西螺大橋」。

根據民間習俗，自殺者往生後，生前怨氣會累積成「煞氣」，且靈魂會在原地徘成為地縛靈，需要透過送煞儀式化解，否則可能導致其他人被「抓交替」；至於「送肉粽」則是中部沿海一帶的特殊習俗，又稱「喫麵線」等，皆在隱喻上吊者，雖也是送煞的一種，但以上吊亡魂為主，和一般自殺者不盡相同。（圖／翻攝自我是北斗人臉書）

▲彰化縣北斗鎮6日深夜送肉粽。（圖／CTWANT／翻攝自我是北斗人臉書）

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