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社會 社會焦點 保障人權

雷擊木「噴飛」砸傷山友髖骨　南投「南三段」一天3起山域事故

記者高堂堯、林彥臣／南投報導

南投縣境內近來山域事故頻傳，4月5日當日在偏遠的南三段就接連發生三起事故，第一案早上10：08，陳OO（男性、52歲）行經南三段天南可蘭山時發生高山症（意識模糊、頭痛嘔吐），在原地待援。第二案為下午13:52李OO（男，34歲） 行經南三段本鄉山，因樹木雷擊後遭噴飛碎木砸到造成髖骨受傷，在原地待援。第三案為晚間20:48，李OO（女，35歲）行經南三段亞力士營地時摔倒疑似腿部骨折，在原地待援。

▲▼南投南三段4月5日發生山域事故，女山友行經亞力士營地時摔倒疑似腿部骨折。（圖／記者高堂堯翻攝）

第一案因當日上午氣候良好，故立即申請直升機吊掛並於11：48順利完成救援作業。第二案及第三案因接連三日氣候不佳直升機無法起飛，故派遣地面部隊兩梯次前往救援，因4月8日上午氣候轉好，故第二案於早上07：35由直升機順利完成吊掛作業，因氣候關係無法降落竹山消防訓練中心，改降落至清泉崗機場並由救護車送至沙鹿光田醫院。

▲▼南投南三段4月5日發生山域事故，女山友行經亞力士營地時摔倒疑似腿部骨折。（圖／記者高堂堯翻攝）

第三案因傷患位處亞力士營地密林當中無法執行吊掛作業，故由地面部隊於早上05：05從無雙部落步行挺進四個多小時，09：30接觸傷患後，進行初步的冰敷與包紮，再以人力背負的方式，11：15將傷患移動到可供吊掛的空曠處，最後於12：10由直升機順利完成吊掛作業，降落至清泉崗機場並由救護車送至梧棲童綜合醫院。

▲▼南投南三段4月5日發生山域事故，女山友行經亞力士營地時摔倒疑似腿部骨折。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投南三段4月5日發生山域事故，女山友行經亞力士營地時摔倒疑似腿部骨折。（圖／記者高堂堯翻攝，下同） 

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