超恐怖！客運下山「剎車失靈」迎面撞…他淪墊背：乘客全都感謝我

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

清明連假期間、3日下午1時47分許南投縣151縣道12.6K傳出一起驚悚車禍，當時一輛白色自小客沿途開往溪頭山上時，對向一輛客運疑似剎車失靈，當場迎面連撞2車，該輛白色自小客還被客運一路推擠到山壁，成了緩衝的「墊背」，也因此客運全車39名乘客無人受傷。

▲白色自小客成了緩衝的墊背，夾在客運與山壁間，全車40人倖免於難。（圖／翻攝爆料公社）

白色自小客駕駛在臉書社團「爆料公社」PO出行車紀錄器，表示自己清明連假返鄉，沿151縣道開得好好的，但對向一輛遊覽車卻突然跨越雙黃線迎面撞來，先是撞上前方的休旅車，隨後仍不停迎面撞上原PO座車，還一路將他推向山壁，自小客就成了緩衝的「墊背」，客運因此沒墜入山溝翻覆。原PO無奈地說，「莫名被當墊背擊落，遇上這種事人生跑馬燈，到現在還在怕真的超有陰影，好險沒有提前去見祖先……。公車滿滿的人，還剎車失靈，公車上的人都感謝我救了他們，不然翻車的就是他們！」

警方調查，這起事故發生在3日下午1時許，該輛客運疑似下山時剎車不及，撞擊對向2車，造成第一輛黑色休旅車一名乘客腹部疼痛(無外傷)、客運司機輕微受傷，車內39名乘客則均無人受傷。詳細事故原因還有待進一步調查釐清。