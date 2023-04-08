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狠母毆打搖晃9個月大女嬰　「腦室擴大無治癒可能」將癱一輩子

▲▼虐嬰，嬰兒，家長。（圖／翻攝pixabay網站）

▲南投未滿9個月大的廖姓女嬰，遭生母家暴凌虐。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

南投一名未滿9個月大的廖姓女嬰，遭生母家暴凌虐導致腦水腫，送醫治療後仍呈現右腦萎縮並有腦室擴大情形，為中樞神經不可逆損，無完全治癒之可能，全案日前偵查終結，南投地方檢察署認廖母涉犯刑法妨害幼童發展罪明確，將她提起公訴。

南投地檢署指出，2021年9月9日接獲南投縣政府警察局中興分局通報，有年僅9個月大廖姓女嬰，呼吸急促、身體癱軟，經送佑民醫院，轉送彰化基督教兒童醫院急診就醫並住院治療，經頭部電腦斷層檢查發現，廖姓女嬰呈現受虐性腦傷症狀，檢方介入偵辦。

檢警查出，廖母於2021年9月6日至9日間，在其借住林姓友人位於南投縣南投市住處房間內，以徒手劇烈搖晃廖姓女嬰，及徒手毆打廖姓女嬰之右腳部等方式，傷害凌虐廖姓女嬰，致廖姓女嬰有雙側急性硬腦膜下出血合併缺氧、缺血性腦病變，導致廣泛性嚴重腦水腫、雙側多層眼底（視網膜）出血、右側遠端股骨幹骺端角骨折及右側遠端脛骨骨折等傷害。

廖母於2021年9月9日21時許在上址房間內，發現廖姓女嬰睡前喝奶情狀有異，呼吸急促、身體癱軟，才緊急將女嬰送醫，家暴惡行才曝光。

而廖姓女嬰持續治療後，經電腦斷層檢查其腦部仍呈現全右腦萎縮並有腦室擴大情形，為中樞神經不可逆損傷，左側偏癱永久後遺症，無完全治癒之可能，於身體及健康有重大不治或難治之重傷害。

全案7日偵結，檢方認為廖姓生母涉犯刑法妨害幼童發展罪犯行明確，將她提起公訴。

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