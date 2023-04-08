新型態詐騙！首爾考生被要求試喝「毒品飲料」　疑中國人幕後主導

▲南韓首爾市江南區大峙洞補習班林立。（資料照／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾市江南區大峙洞為知名補習街，以升學為導向的高中、補習班雲集，然而最近卻傳出有販毒詐騙集團，疑似鎖定菁英家庭的學生，要求試喝含有冰毒成份的飲料，宣稱能提升專注力，在索取電話號碼後向家長勒索鉅款。警方逮捕4名嫌犯，懷疑幕後有中國人操控，嫌犯坦承共準備了100瓶飲料，其中有10多瓶飲料流入市面。

最近該起以首爾市江南區為中心的「毒品飲料試喝案」驚動南韓總統尹錫悅，連忙指示檢警全面動員偵查，將毒品流通和販賣組織斬草除根，由首爾警察廳毒品犯罪搜查隊指揮偵辦，並由首爾中央地方檢察廳重案犯罪搜查隊配合偵辦工作。

▲南韓警方在首爾大峙洞破獲毒品犯罪組織，組織將來源不明、含有毒品成份的飲料遞給高中生。（圖／首爾江南警察署，下同）

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，首爾警察廳毒品犯罪搜查隊昨（7）日晚間指出，4名嫌犯在接受偵訊時表示，他們在犯案過程中一共準備了100瓶含有「冰毒」（甲基苯丙胺）成份的毒品飲料，之後他們在江南區廳站、大峙站附近盤旋時，成功向受害的高中生遞出10多瓶，其餘60多瓶飲料則在被警方逮捕前報廢處置。

另外還有30多瓶飲料，則是警方在4名嫌犯們共謀犯案的場所內回收處置。

據悉，4名嫌犯以「1男1女」為一組，本月3日下午6時在江南區廳站、大峙站附近盤旋，他們宣稱含有冰毒成份的飲料能讓考生提升專注力、加強記憶力，並將印有知名藥廠商標、寫著「Mega ADHD」的飲料遞給高中考生，之後更向學生索取家長的電話號碼，表示會用來作試喝調查。

豈料，嫌犯卻撥打電話號碼，要求家長須配合購買、甚至威脅對方交出鉅款，否則會向警方報案「你家孩子吸毒」。

報導指出，目前為止一共有7人（包含1名家長）喝下該款毒品飲料，他們表示喝下肚後會明顯感覺到暈眩；事後經檢測，確認驗出飲料含有毒品成份。

同時，警方懷疑4人幕後恐怕有中國、或是東南亞的犯罪詐騙組織主導，因為被害學生家長透露，電話另一端的口音疑似是來自中國的朝鮮族。警方也懷疑，這恐怕是手法較新穎的犯罪型態，因為嫌犯特別鎖定首爾江南區大峙洞的富裕家庭，以此索討高額款項。

警方6日晚間11時50分在大邱逮捕最後一名嫌犯，為20多歲的女性。4名嫌犯向警方聲稱，「我們根本不知道飲料含有毒品成份，我們是在網路上看到兼職的徵才資訊，才決定接下這份工作。」

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