培力英檢9月上路　雙語重點培育大學優先施測「教部全額補助」

▲高教司長朱俊彰表示，培力英檢今年9月上路，雙語重點培育大學將優先施測，且教部全額補助。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部雙語計畫第二階段將在今年8月展開，由於教育部針對重點培育學校及學院所屬學生設定門檻，教育部也補助語言訓練測驗中心（LTTC）研發「培力英語能力檢定測驗」，高教司長朱俊彰今（8日）表示，培力英檢從今年9月正式施測「說寫」測驗，費用約一千元，12月正式施測「聽說讀寫」4項，重點培育學校及學院所屬學生約1.6萬人優先施測，費用將由教育部全額補助，若有其他名額，將開放大專校院學生自由報名，並酌收部分報名費。

教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」採2+3期程推動，迄今已執行1年多，為分享第一階段計畫（110-111學年度）執行經驗與成果，並說明第二階段計畫（112-114學年度）重點方向及支持措施，台大及台灣評鑑協會今天在台大主辦「2023台灣高教雙語教育論壇：Bridging Forward」，邀請重點培育學校／學院校長代表、英語課程教學專家學者、協助我國雙語計畫推動國際組織以及雙語計畫教學資源中心擔任講者或參與座談。

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教育部高教司長朱俊彰則以「大專校院學生雙語化學習計畫：現況與展望」發表報告，提及雙語計畫第1階段經費共有11億多元經費，打造4所重點培育學校與4個重點培育學院，普及提升方面則有37所學校獲選，雙語計畫第2階段則從112學年到114學年，未來2年已獲前瞻經費支持，確定有21億元投入，將增加3所重點學校與3個重點學院，普及提升學校也會增加到10所。

▲2023台灣高教雙語教育論壇今天在台大登場，第二階段雙語計畫經費將倍增，超過20億元。（圖／記者許敏溶攝）

此外，由於教育部針對雙語計畫重點培育大學設定指標，也就是重點大學學生，2024年至少25%大二起達到B2以上，教育部也因此補助語言訓練測驗中心研發「培力英語能力檢定測驗」。

朱俊彰表示，培力英檢是特別針對大學在學術及專業需求開發的英檢，和坊間著重在商業與生活溝通、銜接國外留學考試的英檢不同，主要提供目前大學教學現場，預定今年9月正式施測「說寫」測驗，12月正式施測「聽說讀寫」4項能力檢測，未來預定每年施測兩次，但每年兩次時間尚未確定。

對於培力英檢推動方式，朱俊彰說，重點培育學校及學院所屬學生，將列為優先施測對象，預估將有1.6萬人，測驗費用約一千元，將由教育部全額補助，由請學校協助辦理，倘若重點培育學校及學院所屬學生施測後仍有其他名額，將開放大專校院學生自由報名，並酌收部分報名費。

朱俊彰強調，沒有規定學生一定要參加培力英檢，只是說有這個好的工具，且是免費，也比較契合大學現場需求，學校若鼓勵學生參與英語能力檢定，應先提供英語學習的完善教學與輔導機制，學校要有適當課程與輔導，不是丟給學生，而且不宜僅有單一英檢讓學生選擇。