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時空輪迴真人版！他違停被查獲毒彩虹菸　同樣情節隔天又上演

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局中山二派出所警員，在中山區連續2天攔查1台白色自小客車違規停車，結果都在車上聞到濃厚的毒品味道，一查發現車上竟藏有彩虹菸，且還都是同一名駕駛人在車上，最後連續2天都因違規停車被查獲毒品。

警方調查，25歲的賴姓男子，3月30日凌晨2時許，開車前往中山區林森北路，但因違規將車輛停放在路邊，引起巡邏警員上前盤查，警員發現賴男車上飄車濃厚彩虹菸的味道，立刻加以盤查，在車上發現3支彩虹菸。

▲▼賴姓男子連續2天因違規停車，被警員查獲車上藏有彩虹菸。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲賴姓男子連續2天因違規停車，被警員查獲車上藏有彩虹菸。（圖／記者邱中岳翻攝）

沒想到，隔天凌晨2時許，賴姓男子又違規將車子停在民生東路一段的人行道上，再度引起警員注意上前盤查取締，警員再度在車上聞到彩虹菸的味道，立刻進行搜查，最後在車子內又搜出4支彩虹菸。

賴姓男子原本推給朋友，但是最後仍被警員識破，賴姓男子無奈說，「長官，昨天抓過了」，最後也坦承持有毒彩虹菸，最後警員除了依規定告發違規停車之外，賴姓男子還連續2天被依照毒品罪嫌移送地檢署偵辦。

▲▼賴姓男子連續2天因違規停車，被警員查獲車上藏有彩虹菸。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲賴姓男子最後吃上2張罰單之外，還連續2天因毒品罪，被送地檢署偵辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，彩虹菸為混合型毒品，外觀與一般香菸類似，常在菸草中捲入第三級毒品卡西酮或K他命，甚至相互混和各式毒品。毒品對人體危害甚鉅，珍惜生命，請遠離毒品，也提醒民眾應勇於拒絕毒害，勿心存僥倖、以身試法。

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