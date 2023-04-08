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麥考爾：替台灣尋求第三方軍售　盡快交付武器

▲▼美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾一行8人拜會立法院 游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾一行8人拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾7日在立法院表示，具備嚇阻能力才能避免衝突，台灣處於高風險地帶，他們將重新排列武器交付順序，盼盡快交付武器到台灣，並尋求第三方軍售，以不同方式交付武器。

麥考爾（Michael McCaul）6日率7位跨黨派眾議員搭乘行政專機抵台展開3天訪問，昨天一行人拜會立法院長游錫堃並參觀立法院議場，並主動接受媒體訪問，創下立法院首例。

總統蔡英文過境美國並與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面之際，中國啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。麥考爾受訪表示，中共的威嚇手段不是新把戲，過去曾多次威脅，這次甚至在台海以執法名義巡航。

麥考爾強調，這些行動若真的發生在國際海域，將發生嚴重後果，顯然中共下錯一步棋，呼籲中共不該採取行動，這些行動只會促使他們更加堅定與台灣站在一起。

▲▼美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾一行8人拜會立法院 游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲麥考爾一行8人拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

媒體詢問，美方曾多次提到，維護台海和平需透過強化實力，訪團成員是否有意在國會推動哪些相關法案，加強對台軍售與軍事合作，或加速武器交運給台灣。

麥考爾表示，國會已簽署相關法案，希望盡一切所能盡快交付武器，這次訪團成員都同意，需要給予台灣武器，才有嚇阻能力並進一步推廣和平。

麥考爾表示，台灣處於高風險地帶，他們將重新排列武器交付順序，盼盡快促成交付武器到台灣；其次則是尋求第三方軍售，盼透過不同方式交付武器，但這需要行政部門同意。

麥考爾表示，嚇阻非常重要，具備嚇阻能力才能避免衝突，必須傳達訊息給中共知道，別想登陸這塊美麗寶島，若真的這麼做會犯下很大錯誤。

聯邦眾議院外交委員會印太小組主席金映玉表示，美國國會已採取很多行動表達對台灣支持，包含通過「武器出口交付解決方案法」、「不歧視台灣法案」，盼解決目前武器交付延遲狀況以及促成台灣加入國際貨幣基金（IMF）等國際組織。

麥考爾6至8日率團訪台，成員包括聯邦眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）、該小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）、聯邦眾議員希爾（French Hill）、眾院共和黨副黨鞭瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）、狄恩（Madeleine Dean）、勞勒（Michael Lawler）、莫蘭（Nathaniel Moran）等，全團共8位議員。

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