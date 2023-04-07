空地亂葬12屍！印尼巫師騙「14萬能變千萬」　錢到手後餵毒奪命

▲印尼巫師杜哈里（右）謊稱自己能替顧客增加財富，並在斂財後毒殺顧客。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

印尼45歲巫師杜哈里（Selamet Tohari）最近因被警方發現家中埋有多具屍體，而被警方以涉嫌謀殺至少12人的罪名逮捕。警方透露，杜哈里謊稱自己能施展黑魔法替顧客增加財富，吸引客人上門後將他們毒殺，而這名巫師目前已俯首認罪。

據BBC報導，這起事件發生於中爪哇的Banjarnegara。警方指出，自稱為「薩滿爺爺」的杜哈里，對外宣稱他可以將7000萬印尼盾（約新台幣14.3萬元）變成50億印尼盾（約新台幣1022萬元），但當客戶要求杜哈里返還現金時，他就會將客戶引至家中，騙他們喝下混有氰化鉀（potassium cyanide）和鎮靜劑的飲料，將他們毒死。

杜哈里的惡行是在本週一名受害者的兒子到警局報案後才終於被揭發。受害者的兒子告訴警方，他們自3月24日以來就一直無法與父親Paryanto取得聯繫，而父親在消失前曾透過WhatsApp告訴兒子，自己正在杜哈里的家中，而且父親還曾叮囑兒子如果自己2天內未返家就報警。

隨後，警方前往杜哈里家中調查時，在他的住宅附近發現了多個淺墳，其中甚至還有部分淺墳同時埋有2、3具屍體，而每個墳墓裡都有一瓶礦泉水。警方表示，這些受害者的年齡都介於25至50歲之間，部分人已被埋葬了至少6個月，但他們的遺體都沒有顯示生前曾遭受暴力的痕跡。

警方相信，杜哈利自2020年以來就一直在殺人，而這名巫師其實早在2019年就曾因偽造貨幣入獄。杜哈里被捕後承認，他殺害了多名顧客，並將這數十名受害者埋在了他家附近的一塊荒地。警方目前將控告他謀殺了至少12人。報導稱，杜哈里此次的罪行恐讓他面臨死刑。