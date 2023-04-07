新冠月底改第4類傳染病！王必勝：已建議政院將指揮中心解編降級

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內防疫措施陸續鬆綁，中央流行疫情指揮中心今（7）日更進一步宣布口罩第三階段鬆綁，4月17日起公共運輸等交通工具戴口罩規定改「建議」非強制。至於指揮中心後續規劃，指揮官王必勝表示，新冠肺炎從第五類傳染病改為第四類傳染病預計最快4月底進行，而指揮中心是否隨之解編或降級，已經給行政院建議。

國內口罩規範於2月20日解除室內口罩禁令，僅有「醫療照護機構」與「公共運輸及特定運具」被要求一定要戴，其餘則恢復民眾自主；後續於3月20日實施輕症免隔離通報新制，防疫規範逐步鬆綁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於國內疫情持續穩定下降，指揮中心今（7）日進一步宣布照第三階段放寬，如疫情穩定，4月17日起放寬戴口罩規定，搭乘公共運輸交通工具以及特定運具時改「建議」戴口罩，要求全程戴口罩場所只剩下「醫療照顧機構」與「救護車」2個場域。

至於後續指揮中心是否解編或者降級，王必勝表示，後續重要動作是把新冠肺炎從第五類傳染病改第四類法定傳染病，這部分預計在四月底五月初會來進行，詳細時間應該是下周記者會和外界說明。

至於指揮中心是不是隨著改類之後解編或是降級，王必勝說，指揮中心已給行政院作建議，但解編或降級開設是行政院職權，會由行政院處理。