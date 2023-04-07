住院解隔鬆綁！患者無需「等採陰」　符合2條件就可出院

▲中央流行疫情指揮中心社區防疫組組長莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

防疫措施再鬆綁！指揮中心繼輕症免隔離後，又鬆綁住院病患解隔離條件。無持續住院需求病患只要在退燒至少1天、症狀緩解後，可經醫院評估解隔離出院；有住院需求病患也將解隔日從距離發病/採檢日間隔20日以上縮短為10天，但出院後都需自主健康管理至快篩陰性，或在滿10天後無需採檢自動解隔。

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▲指揮中心4/7公布解除隔離條件再放寬。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今（7）日表示，為因應臨床實務作業之需，修訂現行「嚴重特殊傳染性肺炎」確定病例(併發症)解除隔離治療條件，住院隔離治療之確定病例(併發症)如症狀已緩解，經醫師評估無持續住院需求，即可解除隔離治療，出院返家(移除原解隔出院須檢驗陰性(含Ct值≧30)之規定)。

因其他診療需要而有持續住院需求者，如滿足臨床(退燒至少１天、症狀緩解)及檢驗條件(快篩/PCR陰性或PCR Ct值≧30)、或距發病日/採檢日已達10天以上並經醫師評估適合解除隔離治療者，即可解除隔離(原須距發病/採檢日達20天以上綜合評估解隔，縮短為10天)。

指揮中心說明，「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義自3月20日起已調整為符合COVID-19併發症(中重症)之臨床及檢驗條件民眾需通報並隔離治療，迄今已實施逾2週，基於疾病嚴重度下降，為減少隔離治療對於民眾之影響，並有效運用醫療資源，經諮詢專家意見後，將「嚴重特殊傳染性肺炎」確定病例(併發症)解除隔離治療條件作上述修正。

此外，無持續住院需求之確定病例(併發症))經醫師評估可解除隔離治療後，後續如出院前篩檢結果尚未陰轉者，於出院後應進行自主健康管理至自行呼吸道檢體快篩檢測陰性或距解除隔離日已達10天(無需採檢)；有持續住院需求者於解除隔離後，住院期間應配合醫院感染管制措施，以降低院內傳播風險。

指揮中心提醒，進行自主健康管理之民眾，期間應避免出入無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定對象之場所，禁止聚餐、聚會等近距離或群聚型活動，並遵守現行醫療應變措施，以保護自己與他人。

指揮中心呼籲，隨著疫情趨緩，各項防疫措施逐步鬆綁，請民眾配合相關防治措施及指引，落實勤洗手及咳嗽禮節等衛生防護措施，並建議接種COVID-19疫苗，以提升自身及社區保護力，降低疾病傳播風險。