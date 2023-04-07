快訊／搭車脫口罩4／17上路！公共運輸改「建議」只剩2場域強制戴

記者洪巧藍／台北報導

口罩規範再鬆綁！中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（7）日宣布，如疫情穩定，4月17日起放寬戴口罩規定，搭乘公共運輸交通工具以及特定運具時改「建議」戴口罩，要求全程戴口罩場所只剩下「醫療照顧機構」與「救護車」2個場域。

▲目前規範搭車仍然需要戴口罩，如果疫情穩定，4/17將進一步鬆綁。（圖／記者李毓康攝）

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口罩規範目前已經來到第二階段鬆綁，室內口罩令解除，僅有「醫療照護機構」與「公共運輸及特定運具」等兩大場域被要求一定要戴，其餘則恢復民眾自主。

▲指揮中心宣布4/17起搭車可以免戴口罩。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今日記者會進一步宣布放寬，僅有指定場所、運具室內空間要按照規定全程戴口罩，包含：醫療照護機構醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心礙福利機構，另運輸工具則以救護車仍在規範內。

指揮中心說明放寬口罩政策的有三大面向，包含考量國人群體免疫保護力提升、變異株疫情威脅不大，且民眾意向仍自主戴口罩，最後是與國際防疫調整方向一致。

指揮中心進一步說明，目前大多數國家已不再規定公共運輸戴口罩，改為建議自主戴口罩，如新加坡今年2月13日已改為僅醫療院所須佩戴，日本今年3月13日已全面取消室內外口罩令，韓國也在今年3月20日改為僅醫療機構須戴口罩。

▲▼指揮中心宣布4/17起調整室內戴口罩規定。（圖／指揮中心提供）