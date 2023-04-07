苗栗縣長鍾東錦提告國民黨討黨籍　最終結果出爐

▲苗栗縣長鍾東錦。（圖／記者蔡文淵攝）

文／中央社

苗栗縣長鍾東錦去年違紀參選被國民黨開除黨籍，鍾東錦提起確認黨籍之訴，台北地院原訂昨天宣判，但鍾東錦已具狀撤回起訴，國民黨逾10天未提出異議，法官今天將案件結案。

去年九合一選舉期間，中國國民黨提名謝福弘參選苗栗縣長，不過，時任苗栗縣議長鍾東錦也堅持參選，並在同年9月2日完成登記，國民黨中央考紀會開會討論違紀參選案，通過建議開除鍾東錦黨籍。

鍾東錦在收到正式公文後委託律師向法院提出「確認鍾東錦之中國國民黨員資格存在」的確認黨籍存在訴訟。台北地方法院審理期間，法官詢問兩造有無調解意願，法官於今年1月間開庭時諭知辯論終結，訂於4月6日下午5時宣判。

法官告知兩造律師，如果宣判前雙方私下和解成功，可以具狀向法院陳報，法院就不宣判。

法界人士指出，民事訴訟法第262條規定，原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部。但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意。被告在撤回書狀送達之日起，10日內未提出異議者，視為同意撤回。

據了解，鍾東錦日前已委託律師遞狀撤回起訴，法官昨天在宣判前諭知「再開辯論」，由於撤回書狀已送達國民黨，北院10天後仍未收到異議，法官視為國民黨同意撤案，因此將案件報結。