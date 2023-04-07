泰國男廁貼「徒手抓兔兔」驚呆一票人　內行人曝背後原因

▲泰國男廁貼「徒手抓兔兔」，他好奇背後原因。（圖／翻攝自推特）

網搜小組／趙蔡州報導

一般廁所區分男廁與女廁的圖案，通常是穿褲子為男、穿裙子為女，不過有網友發現泰國的廁所非常特別，女廁除了穿裙子外，手上還舉著一朵花，而男廁則是在穿褲子的基礎上，增加「徒手抓兔子」的場景，照片一出立刻引發網友熱議，好奇背後究竟代表什麼意思。

日本網友@KatteniThailand日前在推特分享一張泰國廁所的照片，可以看見男廁、女廁大門上各印著一個人形，其中女廁的人形除了穿裙子，手上還舉著一朵花，而男生的人形除了穿著褲子，還做出徒手抓兔子的詭異舉動，讓他看了十分困惑，直呼「女廁，我能理解。男廁，這是兔子嗎？」

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照片一出立刻引發網友熱議，網友們紛紛猜測原因，「在日本小便是『獵野雞』，原來到泰國要改成兔子」、「我覺得右邊的圖，是妮妮的媽媽唉」、「這是妮妮的媽媽吧」、「是在影射狩獵嗎」、「我還以為女生手上拿的是炸藥」。

也有熟悉泰國的網友解釋，圖案其實源自於泰國俚語，由於古時候沒有廁所，人們過著草原打獵的生活，一般小便都是躲在草叢或花叢中，為了比較禮貌的表達想上廁所之意，女性才衍生出「摘花」這種隱晦說法，而男性則會以「去獵兔子」來代替。