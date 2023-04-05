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社會 社會焦點 保障人權

台中老夫妻「住」超商1個月　子女棄養...社會局帶回安置

▲▼台中一對老夫妻住在超商一個多月，社會局表示，已暫時安置並連繫子女出面。（圖／民眾提供，下同）

▲台中一對老夫妻住在超商一個多月，社會局表示，已暫時安置並連繫子女出面。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區1對70多歲的老夫妻因為沒有地方居住，竟在一家超商「住」了1個多月， 全部家當全裝在2個袋子，有好心民眾把2人趴在桌子睡覺的情景po上網，引發熱議，警方得知後已載去社會局的暫時安置場所。社會局表示，夫妻倆每月領有補助，也有1對成年子女可以照顧，之前曾協助租屋，但因堆放雜物被房東拒租，社會局將連繫子女們出面協助解決。▲▼台中一對老夫妻住在超商一個多月，社會局表示，已暫時安置並連繫子女出面。（圖／民眾提供，下同）

70多歲的黃姓男子和妻子被人發現趴在一家超商桌子上睡覺，桌上和腳邊有2個袋子和飲料，據了解，2人已在這家超商吃睡了1個多月，店員沒有驅趕，有時會提供食物，有時也會有好心路人送上熱騰騰飯菜，夫妻倆雖不至於挨餓，卻苦無居住之所。

▲▼台中一對老夫妻住在超商一個多月，社會局表示，已暫時安置並連繫子女出面。（圖／民眾提供，下同）

豐原警方得知後已前往超商帶回派出所休息，目前已送到社會局的安置場所。

社會局表示，老夫妻育有1對子女，領有中低收老人生活津貼，是家防中心服務個案，2人每月可領近1萬5千元補助，他們的兒子今年2月賣掉房子後，曾在潭子租房子，後來房東拒絕他們供奉祖先牌位，2人住不到1個月就被迫搬走。

社會局後來因為家人不願出面，曾協助承租房子，有1處因老夫妻堆積物品，房東不願繼續承租，另1處老夫妻認為空間太小，只好流浪街頭。

社會局表示，目前老夫妻已被安置在旅館，暫時不用露宿街頭，並將連絡子女們出面召開親屬協調會議，希望在社會局、律師在場之下，能取得子女同意，每月給予一定金額的生活費給老夫妻使用。

社會局表示，目前該案是以棄養原因而介入，子女倆都有家庭，但總不能棄親生父母不顧，如果子女不願支付生活費用，而老夫妻也願意提告的話，社會局會協助提告遺棄。

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