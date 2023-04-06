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4大超商「開工咖啡優惠」懶人包！　搶喝拿鐵買2送2、美式下殺10元

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲4大超商開工咖啡優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

放完5天連假別憂鬱！《ETtoday新聞雲》幫整理4大超商「開工咖啡優惠」，門市不僅能爽喝大杯美式、拿鐵加10元多1杯，APP更祭出一系列超殺咖啡、甜點組合優惠，像是千層蛋糕買2送1、單品拿鐵買6送6等，通通不能放過。

●7-11
7-11即日起至4月18日於全門市祭出「CITY CAFE蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵任選第2杯半價喝」優惠；至4月7日前加碼於OPEN POINT行動隨時取推「CITY CAFE大杯美式任選35杯888元」、「CITY CAFE大杯拿鐵任選23杯888元」、「CITY PEARL珍珠奶茶任選22杯888元」、「CITY TEA香鑽水果茶（冰／熱）任選18杯888元」、「CITY CAFE冰皇家伯爵紅茶拿鐵／冰太妃焦糖風味瑪奇／冰焙烤榛果風味拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵/脆酷摩卡咖啡任選20杯888元」。

●全家 
全家今（6）日於APP「隨買跨店取」祭出限時1天「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6」優惠，且開放寄杯、冷熱互換，可兌期限至2023年10月31日，以及「minimore甜點同品項買2送1」，有法式千層蛋糕、抹茶千層蛋糕選擇，限量1萬組，可兌換至2023年5月16日。

加碼還有「Let’s Café罐裝咖啡（單品曼特寧黑咖啡／咖啡拿鐵）買6送6」及「極鬆餅任選買6送3（限量）3000組」，兌換期限則為2023年7月31日前，上午10時起開搶。

▲▼OK cafe。（圖／業者提供）

▲OK mart限時1天大杯美式、拿鐵買2送2。

●萊爾富
萊爾富今（6）日於門市祭出限時1天「咖啡加10元多1杯」優惠，品項包括「Hi Café大杯美式」、「Hi Café大杯拿鐵」，並開放冰熱任選；另至4月9日前加碼於門市、Hi-Life VIP APP整買零取推「Hi Café大杯特濃美式買7送5」、「Hi Café大杯特濃拿鐵買7送4」，最多現省275元，且可寄杯、冰熱互換，兌換期限長達3個月。

●OK mart 
OK mart今（6）日於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送2」優惠，不限冷熱。

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