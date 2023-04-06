獨／黑絲男一中商圈晃悠！熱褲刑警→瘋狂假面　警看這一點說話了

記者白珈陽／台中報導

台中絲襪怪客又出現了！6日中午有民眾目擊這名下半身穿著高腰黑絲襪、疑似內搭肉色四角褲，以及上半身穿白色上衣、卻將衣襬捲起並露出胸膛的男子，在一中商圈街頭晃悠，民眾看到該男的奇異打扮，不由得驚呼「這是台版《瘋狂假面》！」但也疑惑是否構成妨害風化？轄區警方說，據影像判斷未有露出下體情形，無觸法疑慮。

▲男子裝扮奇特，目擊民眾認為像是台版《瘋狂假面》。（圖／民眾提供）

其實這名男子因裝扮太過奇特，已被網友多次PO上網路社群討論，有人說他曾出沒在逢甲、金典酒店前、一中商圈，足跡遍布台中市，皆是以類似打扮示人，有網友認為他的行頭像是動漫《烏龍派出所》裡的「特殊刑事課『熱褲刑警』」，今日目擊到他的民眾則覺得更像動漫《瘋狂假面》主角變身後的模樣，並錄下他在街頭走動的影像作紀念。

▲男子今日現身一中商圈街頭。（圖／民眾提供）

▲曾有網友拍下他曾出現在金典酒店、逢甲等地。（圖／截取自臉書社團路上觀察學院 ）

曾有疑似認識該男子的網友表示，「之前打工的時候也有跟他和他媽一起工作過，其實人蠻好的」、「是我堂哥之前的同事，他這樣的穿著已是屢見不鮮，大家不要大驚小怪，很佩服他的勇氣，在他剛毅的外表下，身體裡面卻藏著一個小女生」。

有網友說，雖然觀感不一定好，但要尊重別人的穿衣哲學；也有人認為，裸露的部分已經太多，不知是否違法？一中街轄區台中市第二警分局表示，從民眾提供的影像，初判男子應有穿著肉色四角褲，未有露出下體行為，無觸犯妨害風化，頂多算是奇裝異服。