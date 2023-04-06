快訊／「165反詐騙專線」維修中！　粉專PO緊急公告

近期網路詐騙事件頻傳，詐騙手法千奇百怪，一名24歲的女網友分享慘痛經驗，一個月內被詐騙了500萬台幣，對方透過IG跟她聯絡，接著要原PO下載APP，並給假網站，點擊後就會交出錢包權限，一步一步掉入詐騙集團設好的陷阱，提醒大家多多警惕，並以她作為借鏡，希望不要再有下一個人受害。