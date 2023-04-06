快訊／「165反詐騙專線」維修中！　粉專PO緊急公告

▲165反詐騙專線維修中。（圖／翻攝臉書「165全民防騙」）
記者莊智勝／台北報導
內政部警政署「165反詐騙專線」今(6日)緊急公告維修中，臉書粉專「165全民防騙」PO文表示，目前專線正在維修，民眾如有緊急報案需求，請打110，或至官網報案。
警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢，165專線也成為民眾耳熟能詳的「反詐欺代表」；而今該專線緊急公告維修中，如民眾有報案或諮詢需求，可撥打110，或至官網使用「165反詐騙系統」檢舉報案。
▲165反詐騙專線維修中。（圖／翻攝臉書「165全民防騙」）
記者莊智勝／台北報導
內政部警政署「165反詐騙專線」今(6日)緊急公告維修中，臉書粉專「165全民防騙」PO文表示，目前專線正在維修，民眾如有緊急報案需求，請打110，或至官網報案。
警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢，165專線也成為民眾耳熟能詳的「反詐欺代表」；而今該專線緊急公告維修中，如民眾有報案或諮詢需求，可撥打110，或至官網使用「165反詐騙系統」檢舉報案。
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