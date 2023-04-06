曝美航母「尼米茲號」現蹤台灣東部外海　邱國正：與山東艦有關聯

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國軍掌握中共航母「山東艦」昨穿越巴士海峽，並航經台灣東南海域，今（6日）早在鵝鑾鼻外海200海浬處。國防部邱國正今上午答詢時，指出國軍派遣拉法葉（我軍康定級艦）、成功級艦在24海浬臨接區內監視山東艦，兩軍相距最近約5、6海浬。另邱國正也透露，美國尼米茲號核動力航空母艦在東部外海400海浬處。

立法院外交國防委員會邀請國防部部長、外交部次長、國家安全局副局長6日報告「地緣政治下台美深化軍事、外交合作現況及對國家安全之影響評估」，並備質詢。

邱國正會前受訪指出，山東艦目前在台灣外海200海浬處，國軍未觀測到對方有艦載機起降。當國民黨立委江啟臣質詢時美國航母有無在附近？邱國正透露，尼米茲號也在台灣東部外海，距離400海浬左右，但不能說是為了山東艦而來，不過它在那個位子，這個態勢一擺出來，都有關聯。

邱國正說，這是山東艦第一次離開南海，有其涵義，這是國軍持續要監控的地方，這部分都有掌握，國軍也知道這是山東艦第21次航訓。

邱國正答詢國民黨立委陳以信質詢時，指出國軍派遣成功級艦、康定級艦在24海浬應變區內監視山東艦，雙方最近距離約5、6海浬。