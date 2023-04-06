山東艦穿越巴士海峽　江啟臣批共軍「得寸進尺」：應有所處置

▲立委江啟臣。（圖／記者崔至雲攝）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，中國大陸外交部痛批是「倚美謀獨」的挑釁行徑。不過，早在蔡麥會前，中共航母「山東艦」編隊穿越巴士海峽並航經台灣東南海域，今早更出現在鵝鑾鼻外海200海浬處。對此，國民黨立委江啟臣6日表示，任何越過中線的狀況都應該有所處置，不能讓人得寸進尺。

江啟臣指出，蔡英文過境美國會面麥卡錫，中共隨即啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，試圖透過海事局執法的事實，落實對台海的行政管轄。國安局副局長柯承亨也說，「中共海事局的行動雖強度不如軍事威嚇，但從管轄與法律面上的確是種新嘗試」，無論是去年八月的軍事對峙或現在的巡航巡查，中共確實不斷利用機會，模糊空防與海防的中線概念。

江啟臣表示，任何越過中線的狀況都應該有所處置，不能讓人得寸進尺，對於中共單方面強調沒有海峽中線，國防部長邱國正也霸氣回應，「對中線的維護並未退縮，只要過中線就驅離」。

至於國防部證實中共山東號首度駛出南海，美軍尼米茲航空母艦也在台灣東部400海浬處，江啟臣透露，雖然未明白說，但隱含的戰略意義不言而喻，面對中共一步步進逼，更需要提高警覺，審慎應對。

江啟臣呼籲，美中台三邊互動，關乎台海和區域的和平穩定，「我們身處其中，政府必須做好萬全準備！」