　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

共軍山東艦進入西太平洋演訓　陸專家：具有很強的針對性與實戰性

▲▼國防部曝山東號航艦編隊已穿越巴士海。（圖／國防部提供）

▲解放軍山東艦穿越巴士海峽，進入西太平洋。（圖／國防部提供）

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍國產航母山東艦5日穿越巴士海峽，展開首次西太平洋演訓。對此，中國大陸軍事專家表示，此次演訓具有很強的針對性和實戰性，未來山東艦和遼寧艦可能會同時出現在西太平洋，進行雙航母編隊演練，形成「一加一大於二」的優勢。

根據《環球時報》報導，軍事專家張學峰指出，對於航母而言，大型航母的預設作戰環境通常在島鏈外、大洋上，因此只有在大洋上，才能發揮航母編隊的火力優勢，「在第一島鏈內，岸基航空兵力量就能有效應對來家門口騷擾的不速之客，相較而言，航母艦載機的控制半徑有上千公里，航母編隊部署到島鏈外才能發揮它的火力優勢。」

張學峰提到，「在寬闊的大洋上，還能充分發揮航母編隊的機動力，減少被對方發現的概率，提高航母編隊自身生存能力。」

▼國防部對山東艦進行監視。（圖／國防部提供）

▲▼國防部曝山東號航艦編隊已穿越巴士海。（圖／國防部提供）

張學峰認為，本著「戰時在哪裡作戰，平時就要在哪裡訓練」的原則，航母編隊就要拉到大洋上去訓練，通過遠海訓練，山東艦可以更熟悉預設戰場的海洋環境、氣候氣象特點。

張學峰說，另一方面，島鏈外訓練是對指戰員心理上歷練。「在大洋上訓練，航母遠離岸基力量支撐和支援，會面對更多不可預見因素，比如會面國外軍機、戰艦的近距離干擾、騷擾，編隊要完全靠自身力量獨立處置，更有利於錘煉航母編隊的實戰能力。」

大陸軍事專家宋忠平5日也提到，無論是遼寧艦還是山東艦都絕不是「宅男」，都會在遠海遠空形成強大的戰鬥力和保障力，在未來的軍事鬥爭準備中都會發揮重要作用。

宋忠平強調，山東艦到西太訓練就是一次重要的軍事演訓，具有很強的針對性和實戰性，還預示了另一種可能，未來山東艦和遼寧艦可能會同時出現在西太平洋，進行雙航母編隊演練，形成「一加一大於二」的優勢。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
女主播出國被拍！　往下驚見「超兇亮點」
LIVE／直擊中共台海巡航現場！　海上畫面全公布
LIVE／女大生失蹤疑點多！最後身影曝　學者母離奇亡高大成揪
獨／錄取建中北一女「明星國中排名」曝！　教育局回應
以為東京只是高級版台北！　他下飛機「見4景象」改觀
今雨區擴大！　雪崩式降溫來了「低溫剩16度」
快訊／爛醉男當眾勒斃小黃運將！　目擊者曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

共軍山東艦進入西太平洋演訓　陸專家：具有很強的針對性與實戰性

美提供烏克蘭790億元「春季反攻大禮包」火箭炮、對空彈藥全都有

中國「核潛艦」不間斷巡航南海　對美國形成壓力

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

超香！泰變性正妹雲集　有醫師證明可免除兵役

愛莉莎莎新歡遭爆是暴力男！　掐脖毆打前女友…她崩潰證實

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

共軍山東艦進入西太平洋演訓　陸專家：具有很強的針對性與實戰性

美提供烏克蘭790億元「春季反攻大禮包」火箭炮、對空彈藥全都有

中國「核潛艦」不間斷巡航南海　對美國形成壓力

快訊／柴山盤榕休息區男山友昏倒　心肌梗塞命危...送醫槍救中

搭Uber被撞...下車處理竟被砍！2男手腳濺血　惡煞下落不明

美房市反轉升溫！2月房屋成交量激增14.5％　1主因曝光

中菲行強化數位行銷創造價值　3月營收月增14.5%保獲利

總統在美見美國會議長將成新常態？　外交部政次：應該是這樣

游錫堃：非常高興看到蔡麥會　台美關係越來越好

亂尿尿惹事！爛醉外送員勒斃小黃運將　行兇過程「忘光了」

說好給資遣費…翻臉誣曠職！　員工怒吉「繼光香香雞」贏了

總統家人低調現身僑宴　姊妹6年不見、蔡英文見家人也好開心

台灣3月新車銷量出爐「特斯拉再爆大量」！累積銷量已破3000台

軍武熱門新聞

春季反攻俄！美國給烏克蘭「790億元大禮包」

中國核潛艦不間斷巡航南海　對美國形成壓力

山東艦進西太平洋演訓　陸專家：針對性強

解放軍3艘驅逐艦編隊東海軍演　東部戰區：隨時準備戰鬥

美軍駐荷基地核彈尾部扭曲　五角大廈回應了

兩岸開戰美軍幫台灣？他曝「美不會管」原因：親耳聽到

殲-20隊長：駕駛戰機「俯瞰祖國寶島」

開戰解放軍先打哪？前中將爆「這2地」最危險

2021全球空軍排名「台灣戰機數」全球第10

他列4點分析：中共必滅亡！軍武專家回應了

055A安裝全球第一門實戰化電磁炮

與北京有默契？美軍轟炸「東突」

兩岸真的會開戰嗎？媒體人揭最後結局

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

更多熱門

相關新聞

邱國正證實派拉法葉、成功級艦監視山東艦　相距最近約5、6海浬

邱國正證實派拉法葉、成功級艦監視山東艦　相距最近約5、6海浬

在總統蔡英文與美國眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面前，中共航母「山東艦」編隊穿越巴士海峽，並航經台灣東南海域，國軍在目視可及範圍內跟監。邱國正今（6日）答詢時指出，國軍派遣拉法葉、成功級軍艦去監視山東艦，最近維持約5、6海浬。

解放軍清明發文：一點都不能少

解放軍清明發文：一點都不能少

解放軍3艘驅逐艦編隊東海軍演　東部戰區：隨時準備戰鬥

解放軍3艘驅逐艦編隊東海軍演　東部戰區：隨時準備戰鬥

陸武器庫擴增　紐時：亞洲軍備競賽加速

陸武器庫擴增　紐時：亞洲軍備競賽加速

日運補距台最近飛彈基地　驚見解放軍護衛艦

日運補距台最近飛彈基地　驚見解放軍護衛艦

關鍵字：

山東艦解放軍

讀者迴響

熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

即／失蹤靜宜女大生生「獨自赴英曼谷下機」

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

祖厝60年前車票　校名震撼全場

情侶必吃「10大催情食物」！她推菠菜：更容易高潮

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

彰化6日晚上「送肉粽」當地人傻：會經過夜市

即／失蹤女大生出境前1天「最後身影曝」！

網紅擁雙陰道　「一個工作、一個用來玩」

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

麥卡錫「1句話」玩大！　郭正亮：白宮氣在心裡

台南2天1夜「噴1萬3」不如出國！網見明細搖頭

新店嬤「全身紅」洩憤亡！　兒是知名政治學者

更多

最夯影音

更多
男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽
董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面