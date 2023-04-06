共軍山東艦進入西太平洋演訓　陸專家：具有很強的針對性與實戰性

▲解放軍山東艦穿越巴士海峽，進入西太平洋。（圖／國防部提供）



記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍國產航母山東艦5日穿越巴士海峽，展開首次西太平洋演訓。對此，中國大陸軍事專家表示，此次演訓具有很強的針對性和實戰性，未來山東艦和遼寧艦可能會同時出現在西太平洋，進行雙航母編隊演練，形成「一加一大於二」的優勢。

根據《環球時報》報導，軍事專家張學峰指出，對於航母而言，大型航母的預設作戰環境通常在島鏈外、大洋上，因此只有在大洋上，才能發揮航母編隊的火力優勢，「在第一島鏈內，岸基航空兵力量就能有效應對來家門口騷擾的不速之客，相較而言，航母艦載機的控制半徑有上千公里，航母編隊部署到島鏈外才能發揮它的火力優勢。」

張學峰提到，「在寬闊的大洋上，還能充分發揮航母編隊的機動力，減少被對方發現的概率，提高航母編隊自身生存能力。」

▼國防部對山東艦進行監視。（圖／國防部提供）



張學峰認為，本著「戰時在哪裡作戰，平時就要在哪裡訓練」的原則，航母編隊就要拉到大洋上去訓練，通過遠海訓練，山東艦可以更熟悉預設戰場的海洋環境、氣候氣象特點。

張學峰說，另一方面，島鏈外訓練是對指戰員心理上歷練。「在大洋上訓練，航母遠離岸基力量支撐和支援，會面對更多不可預見因素，比如會面國外軍機、戰艦的近距離干擾、騷擾，編隊要完全靠自身力量獨立處置，更有利於錘煉航母編隊的實戰能力。」

大陸軍事專家宋忠平5日也提到，無論是遼寧艦還是山東艦都絕不是「宅男」，都會在遠海遠空形成強大的戰鬥力和保障力，在未來的軍事鬥爭準備中都會發揮重要作用。

宋忠平強調，山東艦到西太訓練就是一次重要的軍事演訓，具有很強的針對性和實戰性，還預示了另一種可能，未來山東艦和遼寧艦可能會同時出現在西太平洋，進行雙航母編隊演練，形成「一加一大於二」的優勢。