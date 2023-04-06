邱國正證實派拉法葉、成功級艦監視山東艦　相距最近約5、6海浬

▲邱國正6日答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

在總統蔡英文與美國眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面前，中共航母「山東艦」編隊穿越巴士海峽，並航經台灣東南海域，國軍在目視可及範圍內跟監。邱國正今（6日）答詢時指出，國軍派遣拉法葉（康定級軍艦）、成功級軍艦去監視山東艦，最近維持約5、6海浬。

立法院外交國防委員會邀請國防部部長、外交部次長、國家安全局副局長6日報告「地緣政治下台美深化軍事、外交合作現況及對國家安全之影響評估」，並備質詢。

針對共軍此次中北部巡航跟之前有無不同，邱國正在答詢國民黨陳以信時表示，跟2022年時任美國眾議長裴洛西（Ncany Pelosi）那次以後，整個延續下來，國軍判斷出是共軍的常態，「它（指中共）自稱是常態」，只要天候許可，每天有10至20架不等的共機出來，有時候沿著海峽中線，有時候在中線北端、西南端，偶爾會穿越中線，「但深度有一定」。

共軍艦艇方面，邱國正說，平常在台灣周邊有5艘左右，這次也是5艘左右，只是會有點增加；但在東海跟南海，數量蠻多的。

有關今早邱國正受訪時表示山東號正在鵝鑾鼻外200海浬，陳以信詢問，國軍有無監視？邱國正說，不會靠太近，我方通常在24海浬應變區裡。陳以信追問，國軍維持與山東艦多遠距離？邱國正說，大概5、6海浬。陳以信再問，在旁監視地軍艦有是？邱國正說，拉法葉（康定級軍艦）、成功級軍艦都有，「南偵艦只要能夠派出去（都有）」。