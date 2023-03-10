一起「逆轉腎」！顧好腰子有撇步　醫：牢記54321口訣

▲門諾醫院舉辦腎臟小學堂闖關活動。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每年三月第二個星期四是「世界腎臟日」，為了提醒民眾對腎臟健康的重視，門諾醫院9日特地在大廳舉辦腎臟小學堂闖關活動，除了由腎臟科醫師透過「五四三二一」口訣提醒民眾對腎臟保健的重要，現場也安排專業個管師、營養師、藥劑師為參加民眾提供諮詢與解說，提醒民眾在日常生活中如何預防腎臟病，防止腎臟傷害，一起「逆轉腎！」。

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▲門諾醫院腎臟內科醫師李坤峰表示，「五四三二一，一起逆轉腎！」不僅是一句簡單的口訣，也期盼民眾能夠轉化為行動。



「五四三二一，一起逆轉腎！」這不僅是一句簡單的口訣，也期盼民眾能夠轉化為行動。門諾醫院腎臟內科醫師李坤峰表示，所謂「五四三二一」指的就是：五就是「我」的意思，讓我們一起維護腎臟健康，四則是針對四大腎臟病的高危險群，包括三高、肥胖、抽菸及長期使用止痛藥者，建議須定期追蹤腎臟功能。三為善用個管、營養及用藥衛教方案，增加病友腎臟健康。二是透過抽血和驗尿2項檢測，了解腎功能狀況，以及小便有無問題。最後的一就是邀請大家一起來，由醫生和病人共同維護腎臟健康。

▲醫護人員提醒預防三高可減緩腎臟病發生。



門諾醫院院長吳鏘亮指出，民眾常聽到肝不好人生是黑白的，卻往往忽略身體還有另一個重要的無聲器官就是腎臟，它就像是身體的汙水處理廠，負責代謝功能，在發生損害初期症狀不明顯，一旦惡化就可能面臨需要洗腎，嚴重影響生活品質，期盼透過宣導活動，讓民眾了解腎臟對人體的重要之虞，也透過保健之道維持更長久的健康。

▲提醒三高患者健康飲食小心用藥。



活動現場民眾參與踴躍，透過血壓血糖檢測、營養衛教、腎臟病預防、用藥諮詢等關卡，讓民眾對腎臟保健知識有更深入的了解。「吃藥怕傷腎，三高患者可以自行停藥嗎？」藥師表示，這一道題可說是現場民眾詢問度最高的，尤其很多長者擔心藥吃太多，會傷「腰子」，其實這是不對的，因為這樣不但對病情控制不利，還可能加速肝腎功能的損傷，他也再次地叮嚀民眾，若本身就是慢性疾病的患者，一定要積極治療按時服藥，才可避免腎臟功能的下降，確保腎臟健康。



醫師強調，台灣被稱為「洗腎王國」，這是因為在台灣慢性腎臟病的患者人數與洗腎率都非常高。唯有透過持續的宣導與提醒，建立民眾養成多喝水、健康飲食、規律運動、不抽菸、體重控制、定期檢查腎功能以及不食用來路不明的偏方草藥或保健品等正確觀念，才能防止腎臟的傷害，一起「逆轉腎！」。