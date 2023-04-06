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閃婚41天後含恨亡！WePhone創辦人「被辣妻逼死」　家屬6年後告贏

▲▼索要千萬逼死老公案。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲翟欣欣索要千萬逼死老公案。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

6年前，曾有一條新聞轟動陸網。閃婚41天之後，因妻子翟欣欣索要千萬（人民幣，下同）財產，大陸IT男蘇享茂被逼無奈，在互聯網上留下公開遺書，跳樓自殺。2018年蘇享茂家屬將翟欣欣告上法庭，要求法院撤銷蘇享茂價值近千萬（人民幣，下同）的贈予，並要求對方返還近百萬現金。近日，法院作出一審判決。

據《紅星新聞》報導，2023年4月5日，本案於3月31日在北京市朝陽區人民法院宣判，一審判決翟欣欣退還蘇享茂家屬現金、汽車共近千萬以及撤銷翟欣欣海南、北京兩套房產的個人所有權。

本案的案發時間，即蘇享茂死亡時間，為2017年9月7日，距兩人相識不到6個月。

判決書顯示，根據審理查明的情況，翟欣欣與蘇享茂相識至協議離婚僅110天，期間收受蘇享茂贈與的車輛、物品、款價值超過300萬元，婚戀過程具有明顯的經濟特徵。

▲▼索要千萬逼死老公案。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲兩人聊天紀錄。（圖／翻攝自紅星新聞）

判決書指出，翟欣欣在離婚中為取得高額補償，對蘇享茂實施了脅迫，未顧及到蘇享茂贈與其財產、希望與其共同生活、維繫感情的初衷以及蘇享茂受脅迫下的主觀感受和客觀經濟情況，是造成蘇享茂自殺的重要因素。

此前，陸媒報導顯示，2017年9月7日凌晨，手機應用wephone的創始人蘇享茂跳樓身亡，並留下遺書稱自殺與前妻翟欣欣有關。

據遺書中顯示，2017年3月30日，二人通過網路婚戀網站認識，6月7日領證，7月16日離婚，18日辦理離婚手續。蘇享茂在曾在遺書中提到「資金鍊斷裂，我很絕望」，因此，翟欣欣索要1000萬作為離婚賠償，導致蘇享茂資金鍊斷裂，被外界普遍認為是「逼死」蘇享茂的原因之一。

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