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男友曝「曾和妹妹互摸」…出遊會睡同一張床！她震驚：該怎麼辦

▲▼ 妹子,正妹,女子,傷心,性侵,悲傷。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人從小和兄弟姊妹一起長大，會探索不同的事物。但一名女網友表示，男友近來分享小時候的經歷，竟是和妹妹互摸的過程，讓她聽了很震驚，也非常在意這件事情，不禁好奇想問「兄妹真的會因為好奇互摸身體嗎？」文章曝光後掀起熱議，也有人分享自己的經歷。

原PO在Dcard發文表示，前幾天和男友聊天，對方突然想起小時候和妹妹不懂事時，曾因為好奇而互摸身體及生殖器的經歷，不過已經不記得是幾歲發生的事。她聽完之後相當震驚，嚇喊「男友之前說國中以前的事都忘光了，所以這到底是多久以前的事啦？」

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原PO也說，男友和妹妹感情很好，出去玩偶爾會睡在同一張床上，之前她都不在意，但聽到此事後難免心存芥蒂，現在不知道該怎麼辦，也好奇想問「兄妹真的會因為好奇互摸身體嗎？有人有這樣的經驗嗎？」

文章曝光後，許多人都認為很正常，「這麼誠實的男友可以結了」、「小學的話算正常吧，我小學的時候還天天跟我妹一起洗澡，國中第二性徵出來後就沒有了。洗澡就是玩水，根本不會注意到身體結構不同」、「還好吧，小時候的一種觀察與學習啊，又不是長大了還摸」、「我跟我哥也有過，但是非常非常小的時候，大概幼稚園以前，我爸媽還會幫我們一起洗澡的那種時候，就很好奇碰了一下的那種」。

根據佛洛伊德的人格發展，人成長時會經歷「性蕾期」（性器期），會開始對性器官產生好奇，也會發現自己和異性的生殖器不同，可能出於好奇會做出觸摸等動作。這時父母的反應就很重要，應該要幫助孩子轉移注意力，引導孩子去做其他的事情，也要適時給予教育，告訴孩子正確的觀念。

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