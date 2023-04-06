波蘭瘋狂弦樂四劍客　4／21屏東演藝廳全台獨家演出

▲狂弦樂四劍客以幽默的演出形式為音樂會帶來與眾不同的欣賞樂趣。 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

2010年獲得波蘭文化部授予「特別成就獎」的瘋狂弦樂四劍客MozART group，睽違12年再度來台，而這次世界巡演選擇屏東演藝廳辦理全台唯一一場音樂會，4月21日晚上7時30分登場，樂迷們千萬不要錯過。

屏東縣政府文化處表示，該團1995年成立至今陸續受邀至全球各大知名音樂廳、音樂節慶及電視節目演出，已巡迴四大洲數十個國家。四位演奏家均受嚴謹扎實的古典音樂訓練，選擇以幽默、風趣的方式呈現音樂多元風貌。

演出以莫札特作品出發，結合各式曲風，將嚴肅的古典音樂重新改編、串連，賦予活力與新生命力，同時加入歌唱、舞蹈及戲劇等多元表演，精心設計的橋段，爲音樂會帶來前所未有的樂趣，樂團活潑逗趣的表演在網路上吸引上億觀眾締造超高點閱及收視，火紅程度無人能出其右。

瘋狂弦樂四劍客，以弓為劍、琴為盾，不僅殲滅音樂廳裡坐立難安的緊張氣息及蠢蠢欲動的瞌睡蟲，更為國內觀眾帶來「經典療法Classical Therapy」，無論是傳統或創新，都是令人開懷大笑的良藥，演奏家們於音樂會中施展絕技，透過表演傳遞幽默與熱情，為大家增添生活樂趣。

另外，樂團將18世紀古典樂天王莫札特與20世紀搖滾樂之王貓王、最具影響力樂團披頭四以及流行樂天王麥可傑克森的音樂完美結合，經典樂曲重現，搭配經典月球漫步舞蹈，展現無與倫比的舞台魅力。相關售票資訊請上兩廳院文化生活Opentix售票網https://www.opentix.life/event/1627607115303321605