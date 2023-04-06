快訊／已經出境！靜宜女大生失蹤　警方證實了「目的地待查」

▲台中傳出靜宜女大生失蹤。（圖／翻攝自Facebook）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市靜宜大學傳出一名林姓女大生失蹤，家屬親友在社群媒體上發文指出，林女自3月29日即失去聯繫，至今都沒有消息，擔心可能遭到人蛇集團控制。警方獲報後展開追查，發現林女已於3月30日出境，目的地仍待查。

家屬在網上發文協尋指出，林女29日在台中沙鹿失蹤，家人都找不到，包含電話、社群帳號都停擺，疑似被人控制，甚至發現林女住處的監視器壞掉。家屬擔心林女遭到人蛇集團控制，上網公布林女特徵，身高155公分、近視戴眼鏡、年滿20歲、靜宜大學大二生、留著齊瀏海、馬尾。

清水分局警方指出，接獲家屬報案後立即調閱學校監視器，有發現林女當天從校門口走出的畫面走到對面，家屬有提供林女電話號碼，警方通報電信公司，查出女學生的手機已24小時關機，無法定位，仍在追查中，並發布緊急協尋。

清水分局今(6日)指出，進一步調查後發現，林女已於3月30日出境，目的地仍待查，家屬已於2日晚間報案，警方將於今早9時45分出面詳細說明。

警方初步了解，林女為桃園人，目前就讀大二，為人較沉默，少跟同學來往，因此暫難斷定出境原因；警方推測，人蛇集團帶走只是可能原因的其中之一，或許還有另外別的原因，全案仍尚待調查。