身分證拿出來！姓名對中「3字任1字」同音也可　喝美式只要23元

▲姓名有「陸」(ㄌㄨˋ或ㄌㄧㄡˋ)、「仟」、「元」任1字（同音也可），可享「Hi Café大杯美式買2送2」或「Hi Café大杯拿鐵買2送1」。（圖／萊爾富提供）



記者周姈姈／綜合報導

快看看自己有沒有符合優惠資格！就有超商自今（6）日起推出「姓名對對碰咖啡優惠」，若姓名對中「這3字任1字」，同音或同字皆可，即可享大杯美式買2送2或大杯拿鐵買2送1，以美式優惠來算，平均單杯美式下殺只要23元，買到就是賺到。

萊爾富推出「姓名對對碰咖啡優惠」，今（6）日起至4/12止，只要民眾姓名中有「陸」(ㄌㄨˋ或ㄌㄧㄡˋ)、「仟」、「元」同字或同音者，至萊爾富門市出示身分證驗證即可享「Hi Café大杯美式買2送2」或「Hi Café大杯拿鐵買2送1」，冰熱任選，兌換期限至10/25止，可存APP或紙本券寄杯，並可跨店兌換。

▲7-11率通路之先首推「CITY CAFE蜂蜜美式」，即日起正式開賣。（圖／7-11提供，下同）

7-11於去年暑假推出「CITY CAFE蜂蜜拿鐵」，銷售至今已突破150萬杯，而每年4～6月為蜂蜜產季，7-11再度帶來好消息，將攜手蜂蜜工坊自即日起開賣「CITY CAFE蜂蜜美式」，嚴選香醇多層次美式調和全新升級黃金比例的「在地荔枝蜜與泰國龍眼蜜」，喝得到果香清甜、蜜味豐厚滋味。

為歡慶新品上市，即日起至4/18止，CITY CAFE蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵可享「任選第2杯半價」。

▲CITY CAFE蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵即日起至4/18止可享「任選第2杯半價」。