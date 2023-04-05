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露營醒來「身旁4歲女兒不見了」　竟是怪男潛入帳篷偷抱回家

▲▼澳洲4歲女童克莉歐（Cleo Smith）露營失蹤，幸好18天後被找到。（圖／達志影像／美聯社）

▲4歲女童獲救後，躺在病床上開心向鏡頭揮手。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲4歲女童克莉歐（Cleo Smith）和家人外出露營，隔天卻從帳篷裡離奇失蹤，幸好18天後被順利找到，安然無恙地與父母團聚。37歲男嫌特倫斯（Terence Kelly）坦承，他當晚想去營地偷竊，潛入帳篷卻看到小女孩，才臨時決定「偷走孩子」。

CNN等外媒報導，本案發生於2021年10月，而珀斯地方法院本月5日宣布被告量刑。克莉歐與家人前往西澳大利亞州（Western Australia）一處營地露營，晚上睡在繼父、母親和妹妹旁邊，半夜還曾醒來要水喝，未料隔天早上人和睡袋全都消失，帳篷門簾則是大大敞開著。

當局接獲兒童失蹤通報，立即展開全國範圍大規模搜索，動員逾100名警力參與調查，最後透過手機及營地附近的基地台訊號，在營地以南73公里民宅找到女童。當時，克莉歐獨自被鎖在臥房裡，看見警察還主動表明身分，並且露出可愛的微笑。

根據法庭文件，克莉歐在凌晨2時40分至4時40分之間被帶走，在嫌犯家中監禁整整18天，那間臥房的房門還被改造過，可以從外面上鎖。特倫斯甚至曾把收音機聲音調大，以免女童懇求想見媽媽的聲音被鄰居聽見。

特倫斯去年承認罪行，但向警方供稱自己因為帶走女童而感到愧疚，並沒有打算一直留著孩子。法庭證據則指出，他在童年時期遭受嚴重創傷導致神經受損，還創造了一個「幻想世界」保護自己免受現實世界影響，並且正在吸食冰毒。不過，特倫斯5日仍被宣判綁架及盜竊兒童罪名成立，判處13年半有期徒刑，刑滿11年才符合假釋資格。

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