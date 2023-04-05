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18歲少女慘死！遭斷四肢「淪人彘」燒成焦屍　警：以為是頭羊

▲▼ 紐西蘭少女遭人殺害。（圖／翻攝自臉書）

▲ 阿利希的遺體去年9月被發現。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

紐西蘭發生一起驚悚事件，一名18歲少女遭人殺害後棄屍，遺體在一輛燒得焦黑的車上被發現，且手腳都被切斷，死狀相當悽慘，警方起初甚至看不出是人類屍體，還以為是一頭羊。

根據《鏡報》，18歲少女阿利希（Ariki Rigby）的遺體去年9月在紐西蘭北島哈夫洛克（Havelock）北部鄉村地區被遛狗民眾發現，雙手雙腳都被砍斷，塞在一輛汽車駕駛座下方，連人帶車放火燃燒，由於遺體殘缺不全，警方一度誤以為是羊屍。

阿利希的姊妹安娜赫拉（Anaherā）近日登上Podcast節目The Felon Show，透露犯人手段兇殘，「他們說她骨折，但我想他們忘記說的是，她的手腳也被砍掉」，但若不是有民眾遛狗時意外發現，阿利希恐怕失蹤至今。

她說明，阿利希是在返回家鄉看望父親和其他親戚時遇害，安娜赫拉對她最後的記憶是她走出家門坐上車，「窗戶關不起來，所以我得用垃圾袋蓋住。當時正在下雨，代表她哪裡都去不了，我求她留下來，但她不願意」

阿利希離開的第一周和父親一起住，後來住進朋友家中，安娜赫拉就很難聯絡上她。她也提到，阿利希生前受心理健康問題所苦，持續努力和疾病奮鬥，

安娜赫拉堅信，殺害阿利希的兇手與幫派有關，但也坦承在她的社群帳號發現有些友人傳給她訊息很詭異，例如「我應該帶獵槍嗎」、「我不在乎，殺了我的狗吧，我已經筋疲力盡了，殺了我吧」。

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