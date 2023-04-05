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中國「核潛艦」不間斷巡航南海　對美國形成壓力

▲▼中國094型長征-10號核潛艦，圖為2019年4月23日解放軍海軍成立70周年海上閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國094型「晉級」潛艦。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

根據美國國防部發布報告，中國正首度維持至少一艘核彈道飛彈潛艦常駐海上執勤，這給正試圖抗衡北京日益壯大軍事力量的美國及盟國形成新的壓力。

路透社報導，根據這份中國軍力評估報告，中共6艘晉級（Jin-class）彈道飛彈核潛艦，從海南島到南海進行「幾乎不間斷」的巡航任務。分析人士說，這些潛艦配備新型長程彈道飛彈，射程可及美國本土。

4名熟悉海軍行動的區域武官和5名安全分析人士稱，這份長達174頁的報告於去年11月下旬發布時，並未受到太多注意，但報告內容顯示中國軍力已有重大提升。

儘管「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議將使澳洲在20年內部署首艘核動力潛艦，隨著美國及盟國加強「冷戰式」部署，中國彈道飛彈潛艦的不間斷巡航，已對西方國家的軍事資源造成日益沉重的壓力。

加州美國海軍研究學院（US Naval Postgraduate School）安全學者杜孟新（Christopher Twomey）以私人身份表示，「我們希望派出核動力攻擊潛艦（SSN）並試圖跟監他們…這對我方資產造成的額外負荷顯而易見。不過，重點是資訊（近乎不間斷的巡邏）變化如此之快，我們不知道還會有哪些變化」。

新的巡邏任務也意味共軍已在眾多領域取得進步，包括後勤、指揮和控制，以及武器。武官、前潛艦人員和安全分析人士說，這些任務還顯示出中國如何開始以與美、俄、英、法數十年來幾乎相同的方式操作其核彈道飛彈潛艦。

中國的「威懾巡航」讓他們即使在陸基飛彈和相關系統被摧毀的情況下，也能威脅發動核反擊。根據傳統核戰略，這可以嚇阻對手率先發動攻擊。

美國督導核武的戰略司令部司令柯頓（Anthony Cotton）在3月的一場國會聽證會上表示，中國潛艦現在正裝備新的「巨浪-3」型洲際彈道飛彈。

五角大廈的報告指出，「巨浪-3」的射程估計超過1萬公里，並可攜帶多枚彈頭，使中國首度能夠從其沿海水域發射飛彈到達美國本土。

▲▼美國維吉尼亞級核動力潛艦（Virginia-class submarine）北達科他號（USS North Dakota）。（圖／路透）

▲美國將在澳洲西岸部署核潛艦。圖為維吉尼亞級潛艦（Virginia-class submarine）北達科他號（USS North Dakota）。（圖／路透）

根據太平洋艦隊，美國海軍在太平洋各處部署了約24艘核動力攻擊潛艦，包括關島和夏威夷。另據AUKUS協議，美國和英國的核動力潛艦將自2027年開始部署在澳洲西岸以外地區。

此類潛艦是對付彈道飛彈潛艦的核心武器，並有其他水面艦艇和P-8海神式（P-8 Poseidon）巡邏機作為後盾。美國還在關鍵海上通道安裝海底感測器，以協助探測潛艦蹤跡。

倫敦國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）國防分析師賴特（Timothy Wright）表示，現階段美軍可能還有能力應對，一旦行蹤更隱密的共軍096型核潛艦開始執行巡邏任務，美軍將不得不在未來10到15年內投入更多資源來應對。

賴特還說，中國核力量的迅速擴張，也意味美國戰略專家必須首次同時設法抗衡俄羅斯和中國這兩個「核同儕對手」。

「這勢必引起美國的憂心，因為這種狀況會為美國防禦力量帶來壓力，使更多目標陷入危險，而且需要額外的傳統和核能力方可應對。」

隨著巨浪-3飛彈問世，美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）核武政策專家克里斯登森（Hans Kristensen）和其他分析人士推估，由於中國已在南海設立一系列軍事基地，因此中國戰略專家會將彈道飛彈潛艦留在南海深水區，而非冒險前往西太平洋執行巡航任務。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）研究員許瑞麟（Collin Koh）指出，中國可能將其彈道飛彈潛艦部署在靠近海岸、受保護水域的「堡壘」中。

3名分析人士說，一般認為，俄羅斯的11艘彈道飛彈潛艦大多部署在北極海沿岸堡壘中；而美國、法國和英國潛艦則會在較大範圍巡航。

克里斯登森說，隨著中國部署的潛艦數量越多，共軍和美軍就可能發生越多「摩擦」，增加意外衝突的可能性。

他說，「當然，美國正試圖突破（中國的）堡壘，看看他們能做什麼，以及需要做什麼，這就是緊張局勢可能加劇，可能發生狀況的地方」。

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