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川普PO文狂轟檢方！法官警告：勿煽動暴力　未下達禁聲令

▲▼川普回到海湖莊園發表演說，在群眾簇擁下走上講台。（圖／路透）

▲ 川普結束應訊後返回佛州，在海湖莊園發表演說。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普4日為封口費案出庭應訊，紐約市警察局嚴陣以待，就怕國會暴動重演。川普近期在社群媒體上發文怒轟檢方，法官也在聽證會上警告川普，不要發表可能煽動暴力的言論，不過目前並未祭出禁止公開談論案情的「禁聲令」（gag order）。

根據《紐約郵報》，曼哈頓最高法院法官莫城（Juan Merchan）在4日的聽證會上警告，川普及檢方計畫傳喚的證人都應「避免發表可能煽動暴力或製造騷亂的言論」。

檢察官康羅伊（Christopher Conroy）指出，川普最近在自家社群平台Truth Social上發表煽動性言論，特別印出他在訴訟期間的幾則貼文交給法官，包括川普PO出一張自己用球棒打檢察官頭部，以及起訴他可能帶來「死亡與毀滅」的圖片。

康羅伊說明，基於上述貼文，檢方正與川普律師合作起草一份保護命令（protective order），以禁止川普公開任何他在調查過程中交給法律團隊的敏感資訊。

該命令目前仍在研議中，將禁止川普將上述資料提供給第三方或在社群媒體上曝光，查看任何敏感文件時必須有律師在場，且不得隨身攜帶實體文件副本。

川普律師布蘭奇（Todd Blanche）對此回應，大陪審團程序漏洞百出，認為檢方主要證人、川普前私人律師柯恩（Michael Cohen）就曾向記者洩漏證詞，且去年2月突然離任的前曼哈頓檢察官波莫蘭茲（Mark Pomerantz）還出書詳細撰寫調查過程。

布蘭奇指控，公開案件敏感資訊就是檢方證人「一直在做的事」，要求檢方發出一份命令，詳細說明川普到底該如何處理敏感文件。

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