「姐姐衣服都脫好了哦」　鮮肉男獻裸聊初體驗…結局哭慘

▲金門男跟女網友玩裸聊反遭恐嚇取財。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、黃資真／金門報導

金門一名男子透過交友軟體認識女網友，女子誘惑稱「姐姐現在衣服都脫好了哦」，勾引對方視訊裸聊，事後女子隨即改變口氣，恐嚇其交出5000元封口費，否則就外流影片，男子嚇壞趕緊前往警局報案。

金湖分局說明，1名男子阿成（化名）於今年3月31日透過交友軟體「探探」，認識1名女網友「搗蛋鬼」，雙方相談甚歡，幾天後搗蛋鬼提出LINE視訊「坦誠相見」，撒嬌稱「要不要和人家試試看啊」、「我一個人在家好無聊啊」、「那弟弟現在去自己的房間啦」、「姐姐現在衣服都全部脫好了哦」。

天真的阿成忍不住想看看女生的身體，答應獻出視訊裸聊初體驗，怎料視訊剛結束6分鐘，搗蛋鬼立刻現出原形，恐嚇阿成「花錢買面子」，如阿成不聽話購買5000元遊戲點數給她，將把自慰的色情影片傳給阿成親友，「可以讓你一夜出名喔」、「你希望你以後的生活因為這5000塊抬不起頭做人嗎」、「如果你玩什麼小動作可以試試看」。

▲▼2人對話紀錄。

阿成雖然害怕遭外流，但他不願就此上當，拒絕匯款，並前往金湖分局報案。金湖分局呼籲，對於未曾蒙面、認識不深的網路交友，一定要保持戒心，避免好奇刺激，勿與不認識的網友進行裸露身體的視訊對話，以免遭詐騙或被威脅。