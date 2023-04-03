緊急阻詐！花蓮女被騙已滙450萬　警直奔住處找到她取消滙款

▲員警十萬火急找到老婦住處，說明已受詐騙，勸其取消????款。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮分局自強派出所警員曾珮綺、童愈翔於日前勤務中接獲轄區內銀行報案，稱有1名婦人辦理臨櫃匯款，表示所匯出的新台幣450萬元款項為購屋用途，行員事後進行匯款作業時，發現所欲匯入的帳戶在短時間內有多筆高額款項匯入極不尋常，且可能為人頭帳戶，立即通知自強派出所協助處理。

員警到場後婦人已離開銀行，行員告知員警必須在有限的時間內通知婦人前來辦理取消匯款，否則該筆款項將匯入對方可疑的帳戶，於是員警利用有限的資料，查詢到婦人的住處後立刻驅車前往，所幸順利勸告婦人，婦人也立即返回銀行辦理相關取消作業。

▲員警陪同婦人前往銀行取消????款。

婦人向警方表示，稱日前於市場內擺攤時，客人介紹投資房地產，表示近期花蓮市區有一處建案可投資，投資金額為新台幣450萬元，並給予婦人一組銀行帳戶可將錢先匯入，所幸行員機警發現及員警及時到場，才避免自己的血汗錢白白流失。員警成功攔阻詐騙新台幣450萬元，婦人事後不斷向警方表達感謝之意。

花蓮分局提醒，如有疑似遭詐騙情形，請立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案；金融機構及超商人員如遇民眾疑似有遭詐騙可能，可積極主動通知警方到場協助，提升攔阻詐騙成功率，保障民眾財產安全。