　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

買二手iPhone要注意　調查：電池老化程度高於安卓

▲二手iPhone電池老化程度高於安卓。（圖／9to5google）

▲二手iPhone電池老化程度高於安卓。（圖／9to5google）

記者陳俐穎／綜合報導

調查公司 CIRP 發布一份報告，揭露了不同智慧手機在交易、出售或傳給家人或朋友時的狀況。CIRP最新研究表明，約 85% 的 iPhone 以某種方式被重複使用，不過調查也發現，二手蘋果iPhone電池老化程度比安卓還高。

在這項新調查中，CIRP 詢問了 iPhone 和 Android 用戶在以舊換新、出售或贈送之前螢幕和電池的狀況。有趣的是，當涉及到螢幕時，兩者的自我報告結果幾乎相同。近三分之二的人表示螢幕狀況完美，21% 的人稱「有划痕但可用」。13% 的人表示他們的設備「破裂但可用」，只有 6% 的人「破裂且無法使用」。

在電池狀況方面，據說大約四分之一的二手 iPhone 和 Android 設備可以在不充電的情況下使用一整天或更長時間。據說三分之一的 iPhone 可以在一天中的大部分時間不充電，而據報導 42% 的 Android 手機也是如此。

另有四分之一的 iPhone 和 Android 手機被確定可以在不充電的情況下使用大約半天。但 15% 的 iPhone 需要每隔幾個小時充電一次，而只有 7% 的 Android 手機電池處於這種情況。

很難確切知道為什麼二手 Android 手機的電池壽命比 iPhone 長。但一種可能的解釋是，許多 Android 電池容量更大，這可能有助於它們在幾年後保持比 iPhone 更高的剩餘容量。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
叫2童互賞巴掌拿獎金！　補教男師現況超慘
新北女運動完「違規穿越馬路」　遭撞噴飛2公尺亡
狒狒為何不植晶片？　六福村曝原因
快訊／六福村野生動物區關閉！　無開放時間表
快訊／台灣大道房屋倒塌！　3人受困
快訊／六福村「仍不知怎脫逃」：防護設施很完善
快訊／沿海20具浮屍！　9名台灣人死因曝
快訊／高雄吊車「飛起來」誇張瞬間曝！　市府勒令停工開罰
道歉認了！鄉民挖「六福村曾喊1句」：以為能混過去

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

買二手iPhone要注意　調查：電池老化程度高於安卓

大改革？　iPhone 15 Pro擬以「多用途操作鍵」取代靜音開關

蘋果WWDC確定6月6日凌晨登場！內容曝光　1新品受矚目

幣圈動盪！幣安爆司法爭議　640億元資金流失

好心分享Netflix帳密！白目閨蜜竟「共享再共享」...她怒除寄生蟲

全民普發6000元　用LINE就能一鍵查找指定ATM領現金

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

金鍾國一推《RM》PD飛起來了！　連兩次慘摔..成員讚：好有效果XD

舒華猛抓癢..自爆「昨天沒洗澡」XD　喝茶「牙齒染綠」崩潰：我剛做美白！

嘉義議員田慎節火辣開球！　范國宸任捕手讓對手喊羨慕

9歲妹氣同學是BP假粉　激動喊：連團名都拼錯

【Fred吃上癮】月底沒錢樸實無華家常佛系泡麵

買二手iPhone要注意　調查：電池老化程度高於安卓

大改革？　iPhone 15 Pro擬以「多用途操作鍵」取代靜音開關

蘋果WWDC確定6月6日凌晨登場！內容曝光　1新品受矚目

幣圈動盪！幣安爆司法爭議　640億元資金流失

好心分享Netflix帳密！白目閨蜜竟「共享再共享」...她怒除寄生蟲

全民普發6000元　用LINE就能一鍵查找指定ATM領現金

太陽光電系統自主防災講習　南消強化日照機構應變能力

她剛到職就被主管狂勸「快逃」　網見1點認了：這通常不是好公司

春天電桿築巢繁衍鳥害頻生　台電南投區處拆除鳥巢並加裝驅鳥器

「青年購屋積金」要來了！　林右昌拚進度、喊必推

清明雨紛紛！5天連假一半以上有雨　一圖秒懂逐日「雨區變化」

飛機落地行李箱失蹤　男靠「AirTag定位」抓小偷追回9萬失竊物

最高禮遇！蔡英文過境美國引中反彈　綠委批幼稚：別製造區域緊張

立委批圍捕人員「犯低級錯誤」害死狒狒　林務局長：看起來是這樣

台南市勞工局首場中型徵才活動1700個職缺　4月15日逗陣找頭路

高中運動會驚見大咖男歌手　「跑道衝刺」模樣曝光...學弟妹全炸了！

台中女騎士叭逆向車　駕駛不爽回頭罵「幹X娘」！她霸氣回嗆

3C家電熱門新聞

蘋果WWDC確定這天登場！　1新品受矚目

蘋果iOS 16.4更新正式發布　釋出9大升級功能

大改革？　iPhone 15 Pro擬以「多用途操作鍵」取代靜音開關

全民普發6000元　用LINE就能一鍵查找指定ATM領現金

好心分享Netflix帳密！白目閨蜜竟「共享再共享」

買二手iPhone要注意　調查：電池老化程度高於安卓

蠟筆小新免費貼圖來了！　LINE「7組隱藏版貼圖」趕快下載

幣圈動盪！幣安爆司法爭議　640億元資金流失

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬

7500人一看到「這桌布」就反胃　網喊：像在加班

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

LINE必備「9種功能」一次看

iPhone備忘錄「一功能」超強！果粉實測崩潰

更多熱門

相關新聞

中華電信iPhone預設開啟VoLTE

中華電信iPhone預設開啟VoLTE

中華電信提供iPhone預設開啟VoLTE（Voice Over LTE）功能，iPhone手機免設定，只要更新至iOS 16.4版本，即能享受最快一秒撥通、通話同時可高速上網及擁有清晰立體的高音質，VoLTE服務搭配開啟手機內「Wi-Fi通話」功能，即刻室內外語音撥打、接聽和收發簡訊，中華電信與您一起進入行動通信VoLTE時代！

iPhone一代神機是誰？果粉點名「這2支」

iPhone一代神機是誰？果粉點名「這2支」

媽用iPhone定位追蹤　發現22歲兒陳屍水溝

媽用iPhone定位追蹤　發現22歲兒陳屍水溝

iPhone備忘錄「一功能」超強！果粉實測崩潰

iPhone備忘錄「一功能」超強！果粉實測崩潰

果粉妹開500頁上限了　老鳥1招教她繼續開

果粉妹開500頁上限了　老鳥1招教她繼續開

關鍵字：

iPhone

讀者迴響

熱門新聞

早就知道是六福村！他曝狒狒做了1反常行為

即期結緣蛋「一顆3元」！農委會：新鮮的比較好

即／六福村認了「東非狒狒是我們的」

老企業家愛上嫩妹！上床4次「暴瘦10公斤」

新竹湖口站務員安撫狂勸　19歲女仍墜軌亡

六福村慘了！15小時前發文曝光　網轟抵制

田馥甄深夜「突拋震撼彈」　曝光40歲重大宣布...粉一看全暴動！

六福村黑歷史被挖　「埃及聖䴉」逃出繁衍萬隻

六福村「5次說法」終認了狒狒　獵人反應曝光

妹子驚見LINE「主頁這串字消失」！代表被封鎖

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

台南水流屍傳搜出「14人合照」　檢回應了

顏寬恒半價賤賣豪宅　現況曝光

快訊／台中台灣大道房屋倒塌　3人受困搶救中

丁特美股2年賠1200萬！心得超勸世

更多

最夯影音

更多
王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤
駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面