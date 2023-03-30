買二手iPhone要注意　調查：電池老化程度高於安卓

▲二手iPhone電池老化程度高於安卓。（圖／9to5google）

記者陳俐穎／綜合報導

調查公司 CIRP 發布一份報告，揭露了不同智慧手機在交易、出售或傳給家人或朋友時的狀況。CIRP最新研究表明，約 85% 的 iPhone 以某種方式被重複使用，不過調查也發現，二手蘋果iPhone電池老化程度比安卓還高。

在這項新調查中，CIRP 詢問了 iPhone 和 Android 用戶在以舊換新、出售或贈送之前螢幕和電池的狀況。有趣的是，當涉及到螢幕時，兩者的自我報告結果幾乎相同。近三分之二的人表示螢幕狀況完美，21% 的人稱「有划痕但可用」。13% 的人表示他們的設備「破裂但可用」，只有 6% 的人「破裂且無法使用」。

在電池狀況方面，據說大約四分之一的二手 iPhone 和 Android 設備可以在不充電的情況下使用一整天或更長時間。據說三分之一的 iPhone 可以在一天中的大部分時間不充電，而據報導 42% 的 Android 手機也是如此。

另有四分之一的 iPhone 和 Android 手機被確定可以在不充電的情況下使用大約半天。但 15% 的 iPhone 需要每隔幾個小時充電一次，而只有 7% 的 Android 手機電池處於這種情況。

很難確切知道為什麼二手 Android 手機的電池壽命比 iPhone 長。但一種可能的解釋是，許多 Android 電池容量更大，這可能有助於它們在幾年後保持比 iPhone 更高的剩餘容量。